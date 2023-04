San Possidonio, la biblioteca cambia gestione

E’ passata di mano la gestione della Biblioteca comunale "Irene Bernardini" di San Possidonio, fino ad ora affidata al gruppo di volontari ’Piccolo Passo’ che dopo il terremoto aveva iniziato a svolgere attività in favore dei bambini. Da fine anno il gruppo trasformato in associazione ha cessato ogni attività economica; tuttavia, ha proseguito in forma straordinaria fino al 31 marzo. Ora, in base al bando indetto dal Comune, la gestione della biblioteca passerà fino a fine anno alla Cooperativa sociale Open Group di Bologna, che nelle settimane scorse si è aggiudicata la gara, assumendo e proseguendo l’opera di socializzazione e diffusione della cultura tra bambini e adulti. "Ringrazio l’associazione ’Piccolo Passo’ – afferma il sindaco Carlo Casari – che ha chiuso un’esperienza molto positiva".

Al. G.