San Possidonio, la petizione non è discussa

Manca il numero legale e la petizione di circa 500 firme, con cui il comitato promotore chiedeva sostegno al consiglio comunale per avere notizie dalla Diocesi sulla ricostruzione di chiesa e teatro, non viene discussa. "Siamo amareggiati e delusi per il mancato appoggio – spiega il comitato -. Non sta a noi criticare l’operato della amministrazione, ma è chiaro che il susseguirsi di espedienti tecnici, in ultimo la mancanza del numero legale ‘indotta’, con due consiglieri di maggioranza invitati ad uscire in quanto firmatari affinché la petizione fosse discussa, è poco rassicurante. La nostra iniziativa non è contro la Diocesi, la parrocchia o il Comune, ma è la necessità delle comunità di riavere il centro decoroso e ricostruito. Queste difficoltà non ci fermeranno. Chi vuole può firmare presso la sede della Proloco. Chiederemo un incontro per consegnare la petizione al Vescovo".

a.g.