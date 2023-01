San Prospero, alla scoperta di villa Gasparini

Corte Gasparini è una delle ville storiche di San Prospero tra le più grandi della provincia. Il titolare è Carlo Alberto Gasparini, imprenditore agricolo, grande amante dell’arte che ha acquistato l’edificio negli anni ‘80 quando era fatiscente. Man mano, Gasparini l’ha restaurato arricchendolo con quadri e arredi in parte appartenenti alla sua famiglia, in parte acquistati. Gasparini è molto noto come imprenditore, ma forse non tutti conoscono la sua grande passione per l’arte. "Nella mia vita – spiega Gasparini – ho lavorato tanto ma il mio fiore all’occhiello è la Corte del ‘700. All’interno sono custoditi diversi dipinti di importanti pittori quali AugustoValli".