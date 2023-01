San Prospero, negozi saccheggiati dai ladri

E’ stata una notte di razzie a San Prospero, durante la quale i ladri hanno preso di mira diversi negozi che si affacciano sulla strada Canaletto, la via principale del paese.

La scorribanda dei malviventi, secondo una prima ricostruzione, è durata circa un’ora, dall’una alle due. Poi, i malviventi sarebbero fuggiti con la refurtiva a bordo di un’auto, riuscendo purtroppo a far perdere le loro tracce.

Sarebbero almeno quattro le attività commerciali finite nel mirino dei ladri: tra queste sicuramente un’edicola-cartoleria, una pizzeria e il negozio di abbigliamento ‘Manu taglie forti’, dove la titolare aveva allestito i locali per accogliere i clienti nel primo giorno di saldi.

"E’ stata davvero una brutta sorpresa - racconta Emanuela Zavatti, titolare del negozio -. Per entrare i ladri hanno scassinato l’ingresso e una volta dentro si sono diretti nel reparto uomo. Sono arrivati con dei sacchi che hanno riempito soprattutto con magliette e felpe, mentre i capi spalla non li hanno toccati. Hanno portato via intere pile di articoli di abbigliamento di moda giovane e di una taglia ben precisa. In tutto un’ottantina di capi. Un furto ‘particolare’. Non sembra che abbiano rubato la merce per poi rivenderla. Sto facendo l’inventario di ciò che è stato sottratto – continua Emanuela Zavatti – . Certo non è iniziato nel migliore dei modi il primo giorno di saldi, ma non bisogna mollare e cercare di riprendere la regolare attività il prima possibile".

Ieri, infatti, l’attività commerciale del negozio era regolarmente aperta. Tanti i messaggi di vicinanza arrivati alla negoziante da amici e clienti. Emanuela, infatti, è molto conosciuta nella Bassa perché oltre ad essere titolare da anni del negozio di moda curvy, per lui e per lei, che prima del terremoto aveva sede a Cavezzo, è da tempo impegnata con grande impegno nel mondo del volontariato.

Messaggi di solidarietà sono arrivati anche agli altri negozianti razziati dai ladri. Le indagini delle forze dell’ordine sono in corso. Si spera che le immagini delle telecamere di videosorveglianza presenti lungo la strada possano fornire qualche indizio per risalire alla banda di ladri.

a. g.