San Prospero, Pd nel caos . Si dimette il segretario

Si allarga la frattura nel centrosinistra sanprosperese, dove le dimissioni a sorpresa del segretario locale del Pd Luca Pirazzoli per motivi "lavorativi e familiari" alimentano timori sulla ricomposizione dell’antagonismo che oppone ormai apertamente Eva Baraldi a Sauro Borghi. A nessuno in paese, infatti, sfugge che questa decisione è maturata in uno dei frangenti più delicati della vita politica di questo Comune, che tra qualche mese sarà chiamato al voto per eleggere sindaco e Consiglio.

E per correre ai ripari il Pd ha commissariato la sezione con un esterno, il segretario di zona Simone Silvestri. Dal giugno scorso San Prospero è retto da un commissario prefettizio, Teresa Inglese, dopo che nel maggio scorso il Consiglio di Stato aveva annullato entrambe le liste presentate per un vizio di forma: ’San Prospero 2030 Sauro Borghi Sindaco’, civica di centrosinistra, e la civica di centrodestra guidata da Bruno Fontana. Nei mesi successivi nella vecchia maggioranza si è creata una froda guidata dagli ex assessori Eva Baraldi e Antonio Capasso, che da pochi giorni è uscita allo scoperto candidando Eva Baraldi come sindaco, avanzando altresì la richiesta di svolgere primarie per decidere a chi affidare la candidatura a sindaco.

Ieri la risposta dell’avversario Sauro Borghi: "Vengono spesso nominati ‘trasparenza, partecipazione e coinvolgimento della cittadinanza’ – scrive Borghi – ed è proprio per rispondere a questo appello che sento il dovere di dare spiegazioni di quanto sta accadendo ai sanprosperesi, ai quali in definitiva è rimandato il giudizio sulla amministrazione passata ed esprimersi su quella futura. Tutto era pronto un anno fa per affrontare questo giudizio: scelta unitariamente la figura del sindaco da proporre nella mia persona, scelti i candidati per il Consiglio Comunale, preparato il programma. Un cavillo giuridico ha impedito di procedere con le regolari elezioni. Legare alla mia persona la responsabilità di quanto accaduto lo trovo scorretto. Tutto rimandato, così ho pensato. Invece no. Nell’ombra qualcuno se ne è uscito dicendo che bisognava rifare tutto e ‘passare attraverso il voto democratico, l’unico strumento capace di riflettere la volontà collettiva’. D’accordo, – continua Borghi – ma con quale programma alternativo? Con quali motivazioni si vuole spaccare una squadra che ha lavorato intensamente per continuare a migliorare il nostro paese? Per quale motivo dividere il centrosinistra?". La situazione creatasi segna un solco profondo nella comunità del centrosinistra.

Alberto Greco