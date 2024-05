San Prospero resta senza candidati. Respinte entrambe le liste elettorali. C’è il rischio commissariamento

Per i candidati sindaci del Comune di San Prospero ieri mattina alle 10.30 è giunta come una ’doccia fredda… anzi freddissima’ la notizia che entrambe le liste concorrenti per le prossime elezioni amministrative dell’8 e 9 giugno – che rinnoveranno il sindaco ed il consiglio comunale – sono state ricusate dalla Commissione elettorale provinciale. Sia la civica di centrosinistra ’San Prospero 2030 – Sauro Borghi Sindaco’, che sostiene il sindaco uscente Sauro Borghi, che ’San Prospero per il Cambiamento’ in appoggio a Bruno Fontana, che si ispira al centrodestra, dunque a oggi non possono partecipare alla competizione. E non ci sono altre liste. All’orizzonte di questa decisione – piuttosto clamorosa per la nostra provincia in quanto sarebbe la prima volta, non che una lista è esclusa, ma che praticamente viene azzerata la situazione – si profila un semestre di commissariamento del Comune. Questa comunicazione ovviamente ha lasciato sbalorditi i protagonisti. "In buona sostanza – prova a spiegare l’accaduto Borghi – la Commissione elettorale provinciale ha messo in discussione il modulo di presentazione della lista per la raccolta delle firme che risultano appuntate al modulo principale, dove si dettaglia l’elenco dei candidati e si specifica sotto quale simbolo si presentano, quando invece l’elenco dei firmatari andava messo su un unico documento o quantomeno in tutte le pagine usate per la sottoscrizione doveva essere richiamato il simbolo che è stato inserito solo nella prima pagina". In altre parole, in base alle disposizioni di legge le firme raccolte si potrebbe obiettare potrebbero essere state racimolate su altra petizione o documento: non sarebbe provata la finalità e continuità tra la prima pagina del modulo e i fogli dei sottoscrittori. La sorpresa di entrambe le parti discende dal fatto che venerdì mattina, subito dopo la consegna all’ufficio elettorale del Comune, in anagrafe si sono ritrovati rappresentanti di tutti e due gli schieramenti con il personale incaricato di raccogliere la documentazione per effettuare uno scrupoloso controllo del materiale da inviare a Modena e a nessuno è sovvenuto di questo ’vizio formale’. Ora ciò rischia di annullare la competizione per mancanza di candidati. "Adesso – precisa Borghi, e su questo è d’accordo anche il concorrente Fontana – abbiamo 3 giorni per scrivere al Tar e motivare il nostro ricorso e chiedere la riammissione delle liste". Al Tar sono poiriservati altri 3 giorni per deliberare in merito alle motivazioni e giustificazioni addotte. Se il Tar non ribalterà la decisione della Commissione elettorale provinciale, San Prospero resterà senza un sindaco per un tempo di almeno 6 mesi, arriverà un Commissario nominato dal Prefetto e i comizi elettorali saranno riconvocati con ogni probabilità in coincidenza con la consultazione regionale. "Adesso – dice con una punta di amarezza per l’accaduto Borghi – ci rimetteremo a ciò che decideranno, ma spero il Tar tenga conto che entrambe le liste hanno lo stesso vizio e che se la Commissione elettorale provinciale ci avesse informati prima, avendole ricevute venerdì alle 15.44, avremmo avuto il tempo per correggere l’errore ed inviare la documentazione in modo corretto".