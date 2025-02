San Prospero, salgono a tre le candidature. Il centrodestra: "Supportiamo Fontana"

Si vanno definendo le posizioni in vista della consultazione elettorale per eleggere (probabilmente l’11 maggio) sindaco e consiglio comunale di San Prospero. Tre ad oggi i candidati sindaci. Anche il centrodestra che si riconosce nella lista ’San Prospero per il cambiamento – Bruno Fontana sindaco’ ha fatto sapere che si presenterà regolarmente e non ci sarà alcuna desistenza pur di fronte alla clamorosa frattura che attraversa il campo del centrosinistra. "In questo contesto – avverte una nota della lista che sostiene Fontana – qualcuno ha simpaticamente fatto circolare la notizia della rinuncia da parte del nostro gruppo alla competizione elettorale che, presumibilmente, si terrà l’11 maggio. Cogliamo l’occasione per ribadire, che noi ci saremo, più compatti che mai e con l’intenzione di portare avanti il programma lanciato lo scorso anno che, alla luce della situazione territoriale generale, riteniamo ancora più attuale e di imprescindibile urgenza. Aperti all’integrazione di alcuni condivisibili suggerimenti che ci sono o che ci verranno segnalati".

Le voci di una rinuncia alla competizione del centrodestra erano state accreditate soprattutto dopo la defezione nei giorni scorsi dell’esponente Psi Luciano Sgarbi e della stessa Democrazia Cristiana, che avevano fatto un pronunciamento in favore di Sauro Borghi.

Chi invece non rinuncia a sfidare apertamente l’ex sindaco è il gruppo di sanprosperesi che dal 10 settembre scorso ha cominciato a raccogliersi intorno alla figura dell’ex assessora alle Pari opportunità e alla Scuola Eva Baraldi, che ha già coniato un logo ed un motto, affiancata dall’ex assessore alla Cultura Antonio Capasso.

Sabato la loro prima uscita pubblica in una sala polivalente gremita. "La decisione – ha spiegato Baraldi – è stata dettata dal periodo di disillusione dei cittadini dopo il commissariamento. Molti si sono sentiti feriti e delusi e molti di loro non avevano punti di riferimento. Io ho sentito la responsabilità di cogliere questa disillusione e incanalarla verso un progetto positivo". Poi lascia aperta la porta di una composizione della spaccatura con primarie di coalizione. "Se ci fossero le primarie – ha chiarito – chi vince dovrà cercare l’accordo con l’altra parte".

