San Prospero, sette appuntamenti a teatro

"Epochè" è il tema ispiratore del cartellone che TiPì, propone da novembre 2022 a marzo 2023 all’Auditorium Volmer Fregni di San Prospero, uno spazio capace di 250 posti realizzato nel post terremoto e che quest’anno celebra la sua terza stagione. "Tre anni fa – spiega Antonio Capasso, assessore alla cultura e alle politiche giovanili di San Prospero - abbiamo scommesso su una gestione di questo auditorium che a me piace chiamare teatro. Qui infatti si fa teatro, si vive il teatro in tutte le sue forme. E 3 anni fa il Comune ha deciso di investire anche un capitolo di spesa nel teatro, che storicamente non era nella tradizione della nostra amministrazione in quanto non c’era un luogo fisico per questo tipo di proposta culturale. La scommessa è stata vinta". Sette gli appuntamenti serali in cartellone, tutti con inizio alle 20.45. La prima, prevista per l’11 novembre con "Surrealismo capitalista", un testo ironico del Collettivo Baladam B-side, sarà preceduta da un’anteprima a sorpresa il 28 ottobre, allorché alle 19.30 verrà offerto un aperitivo che introdurrà alla presentazione della stagione, presenti vari ospiti che intratterranno il pubblico anche con brevi perfomance teatrali. "Crediamo - commentano i direttori artistici Irma Ridolfini e Paolo Zaccaria - che il teatro possa e debba ambire a essere strumento di lettura del mondo che ci circonda, attraverso la condivisione di emozioni, risate, lacrime, colpi di scena. Il nostro teatro vuole essere uno spazio dove incontrare qualcosa di diverso da sé, nel quale dare spazio ad altre idee e nuovi punti di vista". Come già lo scorso anno, anche in questa stagione è stata posta attenzione a chi è più in difficoltà, introducendo tre forme di ingresso: prezzo intero 10 euro; prezzo ridotto 5 euro e, infine, "biglietto responsabile" che con l’opzione "Sostieni il teatro" potrà consentire agli affezionati di sostenere le attività teatrali ritenendo il teatro un "bene di prima necessità" per vivere appieno la vita della propria comunità. Nelle altre date in calendario saranno poi in scena "Liberatutti" (0212), spettacolo prodotto da ScenaMadre, "Bianca Stella Ballata per piccole cose" (1712) di Michela Caria, Marzia Gallo, Giulia Lombezzi, "Il sogno di una cosa - Pasolini frastagliata materia" (20012023), ideato e diretto da Mila Vanzini, "Io che amo solo te" (10022023) e gran finale con Gloria Giacopini e Giulietta Vacis in "Piccole donne crescono" (02-09032023).

Alberto Greco