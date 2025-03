San Prospero, slitta la data delle elezioni

Si fa sempre più insistente la possibilità di uno slittamento della data per le elezioni amministrative di San Prospero. L’ipotesi ha cominciato a prendere corpo soprattutto dopo che il ministro dell’Interno Piantedosi ha avanzato l’idea di accorpare le prossime elezioni comunali insieme ai referendum. La nuova data per le elezioni comunali sarebbe il 25 maggio. Non più, dunque, l’11 maggio. Lo slittamento sarebbe suggerito dall’intento di far pesare la convocazione delle elezioni il meno possibile sul calendario scolastico, poiché così il secondo turno amministrativo per i ballottaggi eventuali, il 9 giugno, coinciderebbe col giorno dei referendum. Anche se mancano due mesi e mezzo alla chiamata ai seggi degli oltre 4.500 elettori sanprosperesi aventi diritto, non si registrano sostanziali novità circa i tentativi che il Pd sta producendo per rimporre la frattura maturata in seno allo schieramento di centrosinistra che avrebbe dovuto sostenere – secondo gli accordi maturati nella primavera 2024, prima dell’annullamento della consultazione e l’arrivo del commissario prefettizio, la lista "San Prospero 2030 – Sauro Borghi sindaco". A sorpresa in dicembre l’ex assessora Eva Baraldi, sostenuta anche dall’ex assessore Antonio Capasso, e da un gruppo di altri cittadini ha annunciato la costituzione di un una propria lista: "Un Comune per tutti". Nonostante i ripetuti appelli rivolti ai candidati sindaci dal Pd e l’arrivo di un commissario nominato dalla Federazione Provinciale nella persona di Simone Silvestri, attuale segretario di zona Area Nord, i due contendenti stanno procedendo separatamente a portare avanti la propria campagna elettorale. Il Pd auspicherebbe di poter giungere ad una ricomposizione della fattura con la indizione di primarie di schieramento o la convergenza su un terzo nome, ma i margini per riavvicinare i contendenti sono sempre più ristretti, anche perché ognuno ha già preso precisi accordi con i candidati al consiglio da proporre e ha cominciato a presentarsi ufficialmente alla popolazione. Se Eva Baraldi stamane alle 9 ha dato appuntamento al Bar della Ross di via Pace per "Un caffè per parlare di donne" e il 14 marzo organizza una cena elettorale al Circolo di San Martino, Sauro Borghi con la sua squadra sta conducendo un fitto calendario di incontri con le realtà imprenditoriali ed economiche del paese.

Alberto Greco