San Prospero. Urne aperte oggi e domani

Sono 4.782 i cittadini di San Prospero che da stamane alle 7 sono chiamati ad eleggere il loro sindaco ed il consiglio comunale in questa tornata amministrativa parziale, che vede impegnati nel voto anche gli abitanti di Ravenna. Si potrà votare fino alle 23 di oggi e domani dalle 7 alle 15.

Sono 4 i seggi allestiti presso la scuola primaria in via San Geminiano 3/A. Complessivamente sono impegnati a garantire la regolarità del voto 24 persone, tra presidenti, segretari e scrutatori.

In lizza ricordiamo ci sono tre liste: "San Prospero per il cambiamento – Bruno Fontana sindaco"; "San Prospero 2030 – Sauro Borghi sindaco"; "Un Comune per tutti – Eva Baraldi sindaco". Oltre alla lista collegata al sindaco ogni elettore potrà esprimere due preferenze, una maschile ed una femminile, tra i candidati proposti dalla stessa lista per il Consiglio Comunale.