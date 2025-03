San Prospero vota il 25 e 26 maggio. È sfida fra tre candidati a sindaco

Gli elettori di San Prospero chiamati al voto il 25 e 26 maggio. Ieri il Consiglio dei Ministri ha stabilito che le elezioni comunali 2025 si svolgeranno domenica 25 e lunedì 26 maggio, con il secondo turno di ballottaggio fissato per l’8 e 9 giugno, in cui si voterà anche per i referendum su cittadinanza e lavoro. A distanza di quasi un anno dunque dall’invio di un commissario prefettizio in questo Comune della Bassa modenese, nella persona della dottoressa Teresa Inglese, avvenuto a seguito della ricusazione da parte del Consiglio di Stato - per un vizio di forma - delle due liste che erano state presentate nel maggio scorso per contendersi la guida dell’amministrazione del Comune, i circa 4.500 elettori sanprosperesi potranno finalmente scegliere sindaco e i 12 consiglieri comunali che per i prossimi cinque anni reggeranno le sorti di questo dinamico centro. Con questa decisione prende ufficialmente il via la competizione elettorale che, diversamente da quanto sarebbe avvenuto se si fosse votato un anno fa, vedrà in corsa tre concorrenti sostenuti da altrettante liste: Sauro Borghi, sindaco uscente sostenuto dalla civica di centrosinistra "San Prospero 2030 – Sauro Borghi Sindaco"; Eva Baraldi, già assessore alla Scuola e servizi sociali nella passata legislatura, appoggiata dalla lista civica anch’essa di centrosinistra "Un Comune per tutti"; infine, Bruno Fontana, che guida una civica di centrodestra "San Prospero per il cambiamento – Bruno Fontana sindaco", cui dovrebbe andare l’endorsement incondizionato di Fratelli d’Italia, Forza Italia e Lega per Salvini.

Il rinvio del voto ha aperto una profonda frattura locale nello schieramento di centrosinistra, di cui è rimasto in qualche modo spettatore il Pd che, pur essendo la forza maggioritaria (41% alle ultime regionali 2024), dopo avere tenuto a battesimo politicamente tanto Borghi che Baraldi, non è riuscito a rimporre le tensioni alimentatesi tra i due. A nulla sono valsi gli appelli a trovare una composizione del dissidio e ad affrontarsi in primarie di coalizione e sabato il Pd si troverà in conferenza stampa a Modena a dover chiarire la propria posizione.

Alberto Greco