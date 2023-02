San Valentino, corsa al regalo "Fiori e cioccolato intramontabili"

di Sofia Silingardi È arrivato San Valentino, la festa degli innamorati. L’amore si celebra ogni giorno, ma il 14 febbraio un po’ di più, come ricordano, anche ai più smemorati, cuori e rose rosse ad ogni angolo della città. Una festa ancora sentita da molti, come spiegano alcuni negozianti di Modena, e fiori e cioccolatini sono ancora tra i regali preferiti. "La rosa rossa fa sempre san Valentino. – spiega Valentina Testi, titolare di I fiori di Valentina, mentre avvolge nella carta una confezione di rose e margherite – Si regalano sia piccoli pensieri che cose più importanti. Vedo che si preferisce regalare qualcosa che duri un pochino più a lungo, come confezioni o vasetti, oppure la piantina o il tulipano rosso. Quindi la rosa rossa, ma con qualcosa che possa rimanere: un vasetto, contenitore, un oggettino. Però la rosa rossa rimane sempre, rigorosamente in numero dispari, in dozzine o in multipli. Le 12 rose rosse sono sempre il simbolo dell’amore. Viene gente di tutte generazioni, dai ragazzini a chi è più avanti con l’età: è una festa sentita, un’abitudine che c’è ancora tanto". Soumia Marirhi, titolare di Africa piante e fiori, racconta che "alcuni hanno già iniziato a comprare, ma...