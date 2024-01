Sandrone ai zemian: "La Pioppa è forte. Non come quella torre di Bologna"

Vogliamo che anche nel Carnevale di quest’anno Sandrone ci inviti dal balcone del palazzo comunale ad ’aggrapparci alla Pioppa’. Ma vogliamo farlo con sicurezza, senza pericoli. È per questo che abbiamo chiesto anche a lui e a tutta la famiglia Pavironica di rivolgere un pensiero ai tecnici che stanno lavorando e al Comune perché controllino bene che non ci siano crepe e che venga effettuato il miglioramento sismico necessario.

’Aggrapparsi alla Ghirlandina’ per i modenesi è diventato un motto per darci la carica,

vuol dire avere un punto di riferimento stabile e forte in ogni momento della vita, sia quando le cose vanno bene

ma soprattutto quando siamo in difficoltà.

Quanto sta accadendo a Bologna crea preoccupazione e in molti a Modena hanno subito pensato alle condizioni di salute della Ghirlandina: per fortuna però i tecnici ci rassicurano. A Bologna invece la Torre Garisenda ha bisogno di un serio intervento. Costeranno 20 milioni di euro, e richiederanno almeno 10 anni, i lavori per evitare il crollo, come ha detto

il sindaco Matteo Lepore.

g.a.