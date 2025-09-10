Sandrone apre la Festa del Lambrusco

Due fine settimana dal 12 al 21 settembre celebrano a Sorbara la tradizione del Lambrusco, che qui trova la sua terra d’elezione, valorizzata attraverso le sue sei famose cantine. Il 2025, però, non sarà una celebrazione come tante, poiché quest’anno cade il 50esimo di questa Festa del Lambrusco di Sorbara, che unisce gli sforzi del Comune di Bomporto e del Comitato Festa del Lambrusco.

"La Festa del Lambrusco – commenta la Sindaca Tania Meschiari - non è solo un evento nel calendario, ma un rito collettivo, un gesto d’amore verso la nostra terra e la nostra identità. Essere giunti alla 50esima edizione significa rendere omaggio a chi ha donato tempo, energia e cuore per farla crescere, generazione dopo generazione. È una festa che unisce e restituisce, che racconta il nostro territorio con il profumo della cucina, il suono delle orchestre e l’orgoglio del nostro vino. Oggi non celebriamo solo un passato glorioso, ma rinnoviamo un patto con il futuro, con i giovani e la comunità. Buona Festa del Lambrusco a tutte e tutti!"

Protagonista indiscusso sarà il Lambrusco di Sorbara, celebrato attraverso degustazioni, musica dal vivo, buon cibo, artigianato artistico, attività per bambini e un’atmosfera strapaesana che coinvolgerà tutte le generazioni. Apertura venerdì 12 settembre con una serata dal titolo "Cùm l’è neda", un omaggio alle origini della festa. Poi, a partire dalle 20.00, si potrà gustare una cena "All you can eat" a base di polenta al ragù, gnocco fritto e salumi, seguita dal saluto della sindaca e dallo sproloquio di Sandrone e della Famiglia Pavironica.

La serata proseguirà con il concerto della tribute band "Gli Angeli", dedicato a Vasco Rossi. Sabato 13 settembre le cantine del territorio saranno protagoniste con "Lambruscando" e "Le Cantine in Festa" per offrire degustazioni e vendita diretta dei migliori Lambruschi di Sorbara. In serata viaggio musicale attraverso i grandi successi degli anni ’70, ’80, ’90 e 2000, con lo spettacolo "80 Voglia di ’90–2000".

Domenica 14 settembre la festa entrerà nel vivo fin dal mattino, con il "Bel Mercato" e il primo raduno trattoristico del Lambrusco. Le degustazioni proseguiranno anche con momenti dedicati alla tradizione come la pigiatura all’antica con musica e balli, il pranzo alla festa, il percorso ciclistico per bambini e l’incontro poetico-musicale "Da Alfa a Omega". La giornata si concluderà con il concerto serale della coverband disco-funk "Elefunky". Durante tutta la manifestazione saranno attivi gli stand gastronomici, il bar e la "Pesca del Salume". La Festa del Lambrusco poi proseguirà anche il weekend successivo.

Alberto Greco