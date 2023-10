Sanfa, nuovo campo sintetico: "Un grande sforzo economico per la gioia dei 340 tesserati"

Festa grande ieri pomeriggio alla Sanfa Calcio di via Piero Della Francesca dove, alla presenza delle autorità, è stato inaugurato il nuovo campo sintetico di calcio a 11 che ha visto la società sportiva, con l’aiuto di sponsor e privati, sostenere un investimento complessivo di circa 450mila euro. Il progetto include anche la stesura di un manto di erba sintetica sul campo di calcio a 5 che ne era sprovvisto, oltre all’installazione di nuovi impianti di illuminazione e recinzione: uno sforzo economico che regala agli atleti, sempre più numerosi, un ambiente di qualità eccellente.

"L’Emilia-Romagna – sottolinea il presidente della Regione, Stefano Bonaccini – ha una media di persone che praticano sport molto più alta rispetto a quella nazionale: ciò è dovuto alla presenza di impianti di qualità straordinaria, come questo. Investire nello sport significa investire sui giovani al fine di promuovere stili di vita sani e salutari".

"In undici anni – rimarca Pasquale Ruopolo, responsabile del settore giovanile della Sanfa Calcio – siamo passati da 130 a 340 tesserati: un riconoscimento importante per il lavoro prezioso che, ogni giorno, allenatori ed educatori mettono in campo per promuovere i valori dello sport". Negli ultimi mesi, "il campo di calcio a 11 era diventato la nostra croce. Il terreno era irregolare ed era difficile giocarci, inoltre, ogni volta che pioveva abbondantemente diventava inagibile: molto spesso, in passato, siamo stati costretti a elemosinare campi da allenamento a varie realtà del territorio modenese. Grazie a questo investimento riusciremo a permettere che tutti i nostri atleti si allenino qui, indipendentemente dalla condizione atmosferica: un passo avanti che accresce il senso di identità della nostra scuola calcio".

Un bel pomeriggio al Sanfa Village che, prima del taglio del nastro, ha visto diversi momenti di festa e di sport che hanno coinvolto gli atleti e le loro famiglie: nel primo pomeriggio, i calciatori nati tra il 2007 e il 2018 si sono sfidati sul nuovo manto erboso; a seguire, un match giocato dalle mamme e la gara di ’Shoot Out’ dei papà; infine, lo spettacolo ’Ginnastica Allegria’ e una performance di hip hop. Il campo nuovo rappresenta un impegno significativo con cui la Sanfa Calcio guarda al futuro in una prospettiva di lungo termine". Per i prossimi anni, continua Ruopolo, "abbiamo molte iniziative in cantiere: già dalla prossima stagione, grazie a una convenzione con il progetto Nessuno Escluso, riusciremo a coinvolgere atleti con differenti abilità che si alleneranno sul nuovo sintetico di calcio a 5; ancora, speriamo di iscrivere una prima squadra maschile al campionato di terza categoria per permettere ai ragazzi del nostro settore giovanile di rimanere nella Sanfa Calcio". Un altro sogno nel cassetto? "Fondare una squadra femminile". Anche il sindaco di Modena, Gian Carlo Muzzarelli, ha ricordato l’importanza dello sport per promuovere la coesione sociale.