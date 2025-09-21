Bologna centro dello sport

CronacaSanfelice 1893 Banca Popolare apre la nuova filiale
21 set 2025
REDAZIONE MODENA
Sanfelice 1893 Banca Popolare apre la nuova filiale

Per approfondire:

Inaugurata a Pavullo, in via Giardini 136, la nuova filiale di Sanfelice 1893 Banca Popolare. L’apertura rappresenta un passo importante nel percorso di crescita e radicamento sul territorio intrapreso dalla banca, da sempre vicina a famiglie, imprese e professionisti locali. Il taglio del nastro è stato condiviso dal presidente del consiglio di amministrazione della banca Flavio Zanini, dal direttore generale Vittorio Belloi, dal sindaco Davide Venturelli e dal consigliere della Regione Gian Carlo Muzzarelli. "L’apertura di una nuova filiale non è solo un investimento infrastrutturale, ma un impegno verso la comunità" ha dichiarato il presidente Flavio Zanini. "In un’epoca sempre più digitale – ha sottolineato il dg Vittorio Belloi –, crediamo che il contatto umano resti un valore fondamentale: le nostre filiali non sono solo luoghi di servizio, ma spazi di relazione, ascolto e fiducia reciproca". "Pavullo – ha detto il sindaco Venturelli – è orgogliosa di accogliere la nuova filiale di Sanfelice 1893 Banca Popolare, che da oggi porta nuova linfa e vitalità nel centro storico, ponendosi come proposta innovativa ma allo stesso tempo fondata su solidi valori tradizionali come l’attenzione al cliente e a un rapporto di fiducia con imprese e correntisti". Infine il consigliere regionale Gian Carlo Muzzarelli, che ha sottolineato il valore economico e sociale dell’iniziativa: "Un segnale importante per tutto l’Appennino modenese. Le imprese – ha detto il consigliere – il lavoro e la fiducia nei territori montani rappresentano un motore fondamentale per la crescita. Iniziative come questa dimostrano che investire in montagna è possibile e necessario, perché qui c’è comunità e futuro. La presenza di una banca attenta e radicata è un alleato prezioso per valorizzare le persone e il lavoro locale".

