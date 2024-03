Sanfelice 1893, utile netto in aumento. Sabato l’assemblea

Sanfelice 1893 Banca Popolare con l’assemblea ordinaria dei soci di sabato 23 marzo per l’approvazione del bilancio relativo all’esercizio 2023 festeggia il ritorno

al dividendo. Una nota dell’istituto di credito della Bassa modenese precisa che "Sanfelice Banca si conferma solida alla chiusura dell’esercizio 2023, proseguendo il suo percorso di rafforzamento che ha portato a un incremento dell’utile netto del 45,8% rispetto al 2022, registrando un dato pari a 3,5 milioni di euro. I risultati conseguiti nel 2023 pertanto consentono la distribuzione del dividendo a soci e azionisti". L’assemblea, in seconda convocazione, si terrà al PalaRound Table di via Bassoli (adiacenze Piazza Italia) di San Felice alle 9.00. Previsto, inoltre, un collegamento a distanza fra la sede dell’assemblea e i locali della Banca in via Giardini, 357 a Modena per consentire ai soci che non intendono recarsi nel luogo in cui si tiene l’assemblea di seguire

i lavori assembleari ed esprimere al momento della votazione il proprio voto. Nell’occasione i soci saranno chiamati ad esprimersi, oltre che sulla approvazione del bilancio 2023, anche alla determinazione del soprapprezzo di emissione,

in via ordinaria, delle nuove azioni e dell’importo da destinare a beneficenza. L’assemblea poi si dovrà pronunciare sull’informativa

e l’aggiornamento delle politiche di remunerazione, e dovrà procedere alla nomina di alcuni componenti degli organi sociali, compreso

il presidente del Consiglio

di Amministrazione.

a.g.