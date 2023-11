Sangiuliano a Palazzo Ducale: "Qui a ogni passo si respira la storia"

"Un bellissimo palazzo che trasuda di storia, di tradizione, che esprime valori importanti del territorio". Siamo nell’ala meridionale del Palazzo Ducale di Sassuolo, una delle più importanti residenze barocche dell’Italia settentrionale. Varcata la porta dell’appartamento di Orlando – una delle sale del nuovo allestimento che testimoniano le trasformazioni della prestigiosa residenza degli Estensi – il ministro della Cultura, Gennaro Sangiuliano, è rimasto a bocca aperta. "Questo palazzo è ben conservato si stanno completando alcuni lavori all’esterno e poi si migliorerà anche il parco. C’è tanto da fare, ma tanto è stato fatto" si affretta a dire il ministro durante una delle sue tappe emiliane che si concluderanno oggi a Modena con la visita alla Galleria Estense, al Polo Sant’Agostino, al Duomo di Modena patrimonio Unesco e all’Accademia Militare. "Da quando sono al ministero – spiega Sangiuliano che oggi farà un bilancio della sua ‘missione’ in Emilia-Romagna – abbiamo sbloccato tantissime risorse su cultura e arte. Tanto che enti esterni hanno certificato che siamo più avanti di altri paesi europei nella capacità di spesa e di efficientemento delle risorse destinate alla cultura con il Pnrr". È la prima volta che un ministro viene a visitare il Palazzo Ducale sottoposto di recente a importanti interventi di restauro.

"Io però sono stato in Emilia-Romagna già due volte. Una durante l’emergenza alluvione, quando eravamo impegnati per il recupero di alcuni beni che erano stati danneggiati. In quell’occasione abbiamo deciso di destinare 1 euro dei biglietti venduti in tutti musei proprio all’Emilia-Romagna. Quella che si sta concludendo è stata una stagione eccezionale, con la visita ogni giorno fra le 100 e le 150 mila unità: alla fine avremo un ‘tesoretto’ che impegneremo per il recupero dell’Archivio di Forlì e per altri beni a Cesena". Sui danni della più recente alluvione in Toscana ha commentato che "prima occorre pensare alle persone, a chi ha bisogno della casa e di un minimo di sussistenza e poi al patrimonio artistico-culturale". La visita alla delizia estense di Sassuolo, un gioiello tutt’ora sottovalutato, ha offerto lo spunto al ministro per sottolineare come "la ricchezza dell’Italia è quella di essere plurale".

Paolo Tomassone