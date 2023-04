Sangue, 2022 tra luci e ombre "Numeri positivi, ma in flessione È a forte rischio l’autosufficienza"

"Diamo di più, uniti per l’autosufficienza". Un impegno ribadito anche nel corso della 62° assemblea provinciale dell’Avis che ha riunito ieri nella Florim Gallery, messa a disposizione dal gruppo ceramico di Fiorano, i delegati delle 48 Avis comunali della provincia chiamati ad approvare i bilanci 2022, il preventivo 2023 e i rendiconti delle attività dell’associazione nel primo esercizio post pandemia.

Con 56.950 donazioni totali fra sangue e plasma raccolte in provincia, il 2022 registra il secondo risultato più alto nella storia dell’Avis modenese. Il primo spetta al 2021, l’anno del Covid e della risposta straordinaria dei modenesi che hanno battuto ogni record di generosità. Il calo complessivo rispetto al 2021 è stato del 2,73%, con un dato positivo per il sangue intero pari a 34.587 unità raccolte (242 in più rispetto al 2021), e invece una flessione maggiore per le donazioni di plasma, con 20.569 unità, 1.807 in meno dell’anno precedente. Nonostante ciò, ancora oggi nella nostra regione quasi un terzo della disponibilità di plasma arriva da Modena. In lieve calo anche le donazioni di piastrine, con 1.794 unità rispetto alle precedenti 1.824. L’andamento delle donazioni di sangue intero anche lo scorso anno ha consentito di far fronte completamente alle esigenze delle strutture sanitarie della provincia: le unità utilizzate nell’anno per le trasfusioni nei nostri ospedali sono state 25.393 E sempre nel 2022 l’Avis modenese è riuscita ad inviare al Centro Regionale Sangue 4.742 sacche da destinare alle zone carenti d’Italia.

"Siamo molto soddisfatti del lavoro della squadra di donatori, volontari, dirigenti Avis di tutte le nostre sezioni che ha portato a questi risultati – commenta il presidente provinciale Cristiano Terenziani – ma non nascondiamo la preoccupazione per il trend in discesa delle plasmaferesi, un fenomeno purtroppo diffuso su tutto il territorio nazionale. Dopo un momento di grande popolarità del plasma come possibile cura degli ammalati di Covid, la tensione è scesa e con essa il numero delle donazioni. Il rischio è di allontanare l’obiettivo dell’autosufficienza per l’Italia, che ancora oggi deve ricorrere ai mercati esteri per la produzione di plasmaderivati, indispensabili per la cura di molte e diffuse malattie. Aumentare il numero delle donazioni di plasma e coinvolgere tutti in questa sfida è un impegno obbligatorio per il futuro dell’Avis modenese e dell’intero sistema Avis".