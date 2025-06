Sanguinetti è protagonista nella vittoria contro la Cina

Finalmente tornato titolare, Giovanni Sanguinetti ha fatto sentire la sua voce la notte scorsa nel rotondo successo dell’Italia sulla Cina a Chicago, in Volleyball Nations League. Una vittoria senza discussioni e che ha visto il centrale di Modena Volley (ancora per quanto?) tra i protagonisti coi suoi 5 punti personali. 25-18 25-15 25-19 i netti parziali di un successo nel quale non ha dovuto contribuire Luca Porro, il migliore degli azzurri sin qui in Vnl, nemmeno entrato. Sanguinetti dicevamo, che si è riportato di nuovo alla luce della ribalta con una prestazione da 3 su 6 in attacco senza murate subite e senza errori, un ace e un muro. Nel complesso buone sensazioni per il posto tre nativo di Bologna. Nella notte di tra ieri e oggi la sempre affascinante Italia-Brasile: Sanguinetti si sarà ripreso ancora una casacca da titolare? La lotta tra i quattro centrali (gli altri sono Cortesia, Gargiulo e Galassi) è aperta, mentre per Porro, col ritorno in nazionale dei titolai Michieletto e Lavia e le buone prestazioni di Bottolo, la strada è sicuramente più in salita. La pool americana, per Sanguinetti e gli azzurri, si chiuderà poi nella notte tra oggi e domani con la sfida ai padroni di casa degli Stati Uniti, finora imbattuti nel girone esattamente come i ragazzi di Fefé De Giorgi.

a.t.