Sanità, 23mila firme contro i tagli. E Cadegiani scrive alla Regione

Anche in piena estate non si fermano le iniziative per riavere il medico 118 di Emergenza - urgenza di base a Fanano e Pievepelago (l’ambulanza con infermiere è stata recentemente potenziata con disponibilità h24 ma, appunto, non c’è più il medico presente per le Emergenze-urgenze nell’Alto Frignano). Mentre hanno superato quota 23.500 le ‘firme verificate’ alla petizione digitale, il capogruppo di ‘Fiducia in comune’ Civica per Montecreto, Maurizio Cadegiani, ha inviato prima di Ferragosto una lettera al presidente della Regione Emilia-Romagna Michele de Pascale sulle criticità del servizio, a seguito dell’ultimo consiglio dell’Unione comuni del Frignano.

Sul sito www.change.org anche in queste giornate di festa a ridosso di Ferragosto si sono aggiunte decine di adesione alla petizione (con promotore Roberto Pieralli medico d’emergenza territoriale, dirigente sindacale Snami Emilia-Romagna) che chiede ‘il mantenimento del servizio di emergenza 118 medicalizzato nell’Alto Frignano’. Problema affrontato nel Consiglio dell’Unione del Frignano di fine luglio, nel cui ordine del giorno si era risposto all’interrogazione promossa appunto dal consigliere Maurizio Cadegiani sulla soppressione del Met.

"L’interrogazione – dice Cadegiani – ha mosso dubbi sul rispetto delle linee guida del Dm 70 del 2015 sulle prestazioni minime di servizio, richiedeva in sostanza quale fosse la posizione della Giunta dell’Unione del Frignano su tale argomento, se non si ritenesse necessaria la redazione di un documento a salvaguardia di questo importante servizio e quale azione concreta l’ente volesse sostenere per scongiurare la soppressione del Met. Il presidente Lorenzo Checchi ha provveduto a dare risposta a questi importanti quesiti, impegnandosi a trovare un comune intento tra i sindaci in giunta, al fine di redigere un verbale di condivisione dell’interrogazione da indirizzare al Comitato territoriale socio-sanitario ed al Comitato di Distretto così da porre ancor più al centro dell’attenzione delle istituzioni tale problematica".

Non si è fermato qui Cadegiani che il 9 agosto ha inviato (come capogruppo di ’Fiducia in Comune’ a Montecreto) una raccomandata al presidente della Regione sulle criticità del sistema Emergenza-urgenza nell’Appennino modenese, citando le normative vigenti.

"In tutto il Frignano – scrive Cadegiani – medici, infermieri e volontari operano su un territorio difficile con incrementi di pseudo residenzialità dovuti alla presenza turistica in svariati mesi all’anno". I soccorsi sono complicati dalla "viabilità e dislocazione dei residenti con un’età media importante e sparsi su 689 kmq dove attualmente il team medico ed infermiere è uno solo (a Pavullo, ndr)! E questo non rispecchia quanto esplicitato sugli standard di servizio dei Decreti Ministeriali e di giunta regionale".

