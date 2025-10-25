Sanità, critiche alla riorganizzazione: "Lavoratori ai margini del confronto. Gravi carenze anche comunicative"

"Mentre i vertici di Ausl e Azienda Ospedaliera dialogano con la politica, i lavoratori restano ai margini del confronto". È questa la denuncia che proviene dalla Fp Cgil di Modena e richiama l’attenzione sulla necessità di un maggiore coinvolgimento del personale all’interno dei processi di riorganizzazione della sanità pubblica locale. La segnalazione nasce dal fatto che, secondo il sindacato, infermieri e personale sanitario si trovano quotidianamente a ricevere richieste di spostamenti, cambi di attività e comunicazioni di esuberi in alcuni servizi, a fronte di chiusure o ridimensionamenti mai ufficialmente comunicati né al personale né alle organizzazioni sindacali. "Nessuno ha spiegato ai lavoratori e ai loro rappresentanti – ha dichiarato Giulia Casamassima, responsabile Sanità della Fp Cgil di Modena – quali saranno le dinamiche sul personale conseguenti alla riorganizzazione dell’emergenza-urgenza. Inoltre, nessuno ha ancora ritenuto opportuno comunicare se e quando riapriranno i posti letto chiusi in estate in provincia: a tal proposito, dove le riaperture sono avvenute, come al Policlinico e all’Ospedale di Baggiovara, non c’è stata alcuna informazione preventiva; a Vignola sono ancora chiusi 11 posti letto nelle Medicine e nessuno ha comunicato se questa situazione sarà o meno transitoria; a Mirandola, il reparto di Osservazione Breve Intensiva Pediatrica è stato chiuso per mancanza di medici, senza alcuna comunicazione a infermieri e Oss, ed è in corso il trasferimento di alcuni lavoratori senza che vi sia stata alcuna comunicazione scritta".

Un quadro che, secondo la Fp Cgil, evidenzia una distanza crescente tra chi decide e chi ogni giorno garantisce il funzionamento del sistema sanitario. "Il confronto con la politica è indispensabile – spiega Giulia Casamassima – e nessuno lo nega; tuttavia, non si può dimenticare che dietro ai servizi ci sono persone, ovvero i dipendenti dell’azienda, che dovranno realizzare le trasformazioni di cui si discute. Sono loro a mandare avanti il lavoro, eppure spesso vengono esclusi anche sul piano comunicativo. Per quanto riguarda la riorganizzazione dell’emergenza-urgenza, ci saremmo aspettati una presentazione chiara ai lavoratori e la possibilità di entrare nel merito". Un appello, quello del sindacato, che si intreccia anche con la denuncia delle condizioni di lavoro negli ospedali della provincia. "Mentre nel dialogo con la politica le aziende sanitarie annunciano investimenti – sottolinea Casamassima – i lavoratori continuano a operare in presidi ospedalieri che presentano carenze strutturali gravi, e nessuno sembra preoccuparsi dei carichi di lavoro nei reparti dove ormai nessuno vuole più lavorare". "Cogliamo un clima sempre più teso – conclude la sindacalista – veniamo a sapere dei cambiamenti sulle attività sanitarie dai giornali, e spesso sono gli stessi lavoratori a contattarci per raccontarci cosa sta accadendo prima ancora che le aziende lo comunichino ufficialmente. Questo è inaccettabile, per rispetto dei lavoratori e di chi li rappresenta, e ci aspettiamo al più presto un cambio di passo. In caso contrario, i lavoratori saranno costretti a mobilitarsi".

Intanto, l’organizzazione sindacale Fials ha proclamato uno sciopero territoriale di 24 ore di tutti i lavoratori delle aziende sanitarie modenesi, a partire dalle 7 del 27 ottobre alle 7 del giorno successivo. "Scioperiamo per denunciare il fallimento della sanità pubblica – dichiara Alfredo Sepe, segretario regionale Fials Emilia-Romagna – travolta da debiti, tagli, esternalizzazioni e carenze di personale. Il 27 ottobre sarà una chiamata alle armi civili per difendere la sanità pubblica e la dignità di chi ogni giorno la sostiene. Servono assunzioni, trasparenza e subito il commissariamento".