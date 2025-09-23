Yoox, persone dietro i numeri

Andrea Bonzi
Modena
Cronaca"Sanità, difendiamo il pronto soccorso"
23 set 2025
MARCO PEDERZOLI
Cronaca
"Sanità, difendiamo il pronto soccorso"

Vignola, l’ex sindaco Smeraldi torna sulla questione e annuncia: "Pensiamo a iniziative comuni per difendere i nostri servizi"

Un Pronto soccorso. Il timore è che possa essere ridimensionato

Per approfondire:

Tengono ancora banco a Vignola i temi della possibile riduzione del servizio di automedica su Vignola e del futuro del pronto soccorso. A intervenire su tali questioni è Mauro Smeraldi, ex sindaco, ex assessore e presidente di Vignola Cambia (lista nella coalizione di maggioranza), che annuncia: "Pensiamo a qualche iniziativa comune per difendere i nostri servizi. Il Pronto Soccorso è uno dei beni comuni più importanti che abbiamo".

Poi sempre Smeraldi spiega: "A suo tempo noi proponemmo che le sedute del Consiglio di Distretto (massimo organo amministrativo del territorio con competenze in materia sanitaria) fossero pubbliche, come quelle del consiglio comunale e delle commissioni consiliari. È nel Consiglio di Distretto che si esaminano i documenti e si prendono le decisioni sui servizi socio-sanitari. La proposta è stata respinta, perché troppo pericolosa. Ora ci troviamo a discutere questioni essenziali per la nostra salute solo grazie alla "scoperta" di alcuni documenti da parte di Forza Italia. E la questione diventa subito oggetto di contesa elettorale.

Scrive il cittadino Paolo Troia: "...I partiti che governano hanno l’obbligo di mettere a conoscenza la popolazione...dei cambiamenti organizzativi, possibilmente prima che si attuino. L’opposizione di contraltare ha il dovere di metterne a conoscenza i cittadini qualora quanto detto prima non avvenga". Purtroppo – prosegue Smeraldi - la riduzione dell’attività del 118 (automedica) è vera. È bene che i cittadini sappiano che la Conferenza Territoriale Socio-Sanitaria (massimo organo provinciale) ha solo rimandato di qualche mese la decisione (già presa) su Vignola. Il servizio di emergenza urgenza verrà ridotto, passando da un’automedica h24 a un’automedica h12. Le dodici ore notturne dovrebbero essere coperte dall’automedica di Maranello spostata a Pozza (?) e dall’automedica di Bazzano (ma la sindaca di Valsamoggia e gli organi sanitari di Bologna hanno già risposto picche). Comunque sia, si tratta di una sconfitta per il nostro territorio.

Concentriamoci ora – conclude l’ex sindaco - sul Pronto Soccorso, contro ogni ipotesi (fondata o non fondata) di chiusura o ridimensionamento. Pensiamo a qualche iniziativa comune per difendere i nostri servizi. Il Pronto Soccorso è uno dei beni comuni più importanti che abbiamo". Da parte di Ausl, al momento, nessuna replica alle dichiarazioni di Smeraldi.

