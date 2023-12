Sanità, domani ripartono prelievi. Riattivate anche le prenotazioni

Dopo la sospensione in seguito all’attacco hacker subito dal sistema informatico, si completa la riattivazione del servizio prelievi. Da domani ripartono per tutte le categorie di persone i prelievi in tutti i Punti dell’Ausl in provincia e nei Punti prelievo delle strutture private accreditate. Le persone che hanno un appuntamento già programmato possono recarsi nella sede indicata portando l’impegnativa (promemoria cartaceo dell’appuntamento) tessera sanitaria e un documento di riconoscimento. Da domani riparte anche l’attività dei Punti prelievo ad accesso diretto (senza prenotazione) in via Minutara a Modena e a Nonantola, Sassuolo e Pavullo per tutte le categorie di persone: in questa prima fase di complessiva ripartenza, i prelievi ad accesso diretto sono limitati fino al numero massimo consentito in base alla capacità del laboratorio di analisi. Si confida sulla comprensione dei cittadini che non potranno essere accolti ma si sta lavorando per tornare nei prossimi giorni a completo regime. Alle persone che avevano un appuntamento programmato dal 30 novembre al 9 dicembre compresi saranno fornite, già dalla prossima settimana, informazioni su come riprogrammare l’appuntamento.

Per quanto riguarda le nuove prenotazioni di visite ed esami (oltre a quelle già ripartite) durante la giornata di domani sarà riattivata anche la possibilità di prenotare gli esami di laboratorio (tra cui ad esempio prelievi di sangue). Ricordiamo, infine, che potranno accedere nei Punti prelievi abituali i pazienti Tao (Terapia Anticoagulante Orale) che hanno il prelievo programmato per quella giornata e chi aveva il prelievo programmato per lo scorso venerdì 1° dicembre e lunedì 4 dicembre.

Sempre da oggi tutte le persone dai 12 anni in su senza patologie croniche potranno sottoporsi alla vaccinazione contro il virus Sars-Cov2, che proprio in questo periodo sta ’colpendo duro’ moltissime persone. La campagna vaccinale era iniziata lo scorso 16 ottobre ed era rivolta in particolare agli over 65 e alle persone di età compresa tra i 6 mesi e i 59 anni in condizioni di fragilità. Il canale principale per prenotare ed effettuare la vaccinazione anti-Covid rimangono i medici di medicina generale, che si confermano il riferimento prioritario per i cittadini, vista la distribuzione capillare sul territorio, insieme alle farmacie aderenti. Per chi non potesse rivolgersi a questi canali, l’alternativa sono le giornate dedicate che l’Ausl lancerà a partire sempre da lunedì. Le sedute, programmate in tutta la provincia e rivolte sia alle persone sane che affette da patologie croniche, saranno ad accesso libero per tutti gli over 12.