"Sanità e inclusione i miei punti cardine"

Riccardo Righi, come immagina la ‘sua’ città?

"La città che voglio, per i nostri figli, ma anche per i nostri genitori, gli amici e compagni, è una città inclusiva, vibrante, rispettosa, solidale, ricca di opportunità e slancio verso il futuro. Al centro vorrei mettervi la cultura, non intesa come rappresentazioni teatrali, mostre, ma in senso lato, che serva alla comunità che altro non è che le fondamenta di una città. La cultura dello stare insieme, civiltà, welfare, sport, inclusione, deve essere un pezzo centrale della programmazione del domani".

Continuità o discontinuità?

"Non è corretto: si apre una fase nuova, un cambio di paradigma. E’ giusto parlare di ‘progresso’ nell’accompagnare la città verso sfide impegnative, con la capacità di suscitare di nuovo l’interesse verso la politica".

Inizia la vera e propria campagna elettorale: come intende muoversi?

"Inizierò un percorso non tanto di ‘ascolto’, ma di ‘confronto’ con la città, ritornando nei luoghi e dalle persone, itinerante nelle frazioni, nei quartieri, nelle zone industriali. Con idee chiare e condivise che, alla fine alle primarie, se sarò vincitore, sottoporrò al tavolo di coalizione per definire quello che sarà il programma elettorale per giugno".

Qualche tema prioritario?

"Innanzitutto la sanità: la sfida deve essere sul territorio. Servono impegno e pressione politica su Regione, Governo, Azienda sanitaria per avere risorse sia per la manutenzione delle strutture che per essere vicini agli operatori sanitari, e l’istituzione di un tavolo operativo trasversale che si occupi di sanità e servizi alla persona. In questo contesto, la nuova Casa di Comunità si pone come un idoneo contenitore per tutti gli attori coinvolti. Altro aspetto sono i giovani: voglio dare loro molto spazio, sia attraverso sportelli di aiuto, sia ponendo l’amministrazione non tanto come interlocutore ma a loro servizio; in quest’ottica la nuova Università è un ottimo collettore di energie. Voglio inoltre reintrodurre la festa di Carnevale. Sfida non rimandabile è quella del cambiamento climatico e della manutenzione, perché Carpi sta invecchiando e occorre prendersene cura"

In merito alla sicurezza?

"Un tema trasversale realizzabile accompagnando le persone in un percorso di formazione, educazione, inclusione sociale, attuare politiche giovanili di strada, ovviamente accanto al potenziamento dell’organico di Polizia, ad un tavolo multilivello".

E al centro storico?

"Tante sono le idee, sia sotto l’aspetto dell’offerta di eventi, festival culturali, sia lavorando in concerto con chi vive e lavora in centro per una programmazione pluriennale, anche incentivata, di aperture di attività. Ci sono i contenitori culturali: Torrione degli Spagnoli, rilanciare alcuni spazi del Castello e aprirne di nuovi. Servono più parcheggi, ed è mia intenzione realizzarli".

