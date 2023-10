Sanità, è scontro tra Pd e maggioranza

La sanità continua ad essere motivo di divisione politica nell’Area Nord, anche riguardo al futuro dell’ospedale. L’altra sera a San Felice su un ordine del giorno della minoranza Pd e "Insieme per San Felice" che impegnava "l’amministrazione comunale – è scritto in una nota a firma Lorenzo Calzolari e Nicolò Guicciardi – a mantenere il Pronto Soccorso di Mirandola come punto di riferimento del distretto all’interno del piano di riorganizzazione dell’emergenza urgenza, la maggioranza sanfeliciana ha gettato la maschera mostrando il suo vero volto, totalmente in linea con le politiche del governo Meloni". Pd e alleati lamentano "il mancato rifinanziamento del Fondo Sanitario Nazionale, la mancata corresponsione dei rimborsi dovuti alle maggiori spese legate al Covid e ai rincari energetici". Secca la replica di Francesco Pullè per il gruppo di maggioranza "Noi Sanfeliciani". "Abbiamo votato contro l’ordine del giorno – spiega Pullè – perché riteniamo sbagliata la mozione, per il forte contenuto politico e di attacco al Governo Meloni del tutto fuori luogo contenuto nel documento. Abbiamo tentato prima del Consiglio di trovare una mediazione su un testo che togliesse ogni riferimento politico. Se il Santa Maria Bianca sta vivendo l’attuale crisi – aggiunge Pullè – è per le scelte scellerate di chi ci ha governato per tanti anni, che ha sistematicamente dimenticato la Bassa, privilegiando ospedali e strutture sanitarie di altre zone della nostra provincia".

E ha annunciato nel prossimo Consiglio comunale "un ordine del giorno a totale tutela del Pronto Soccorso dell’ospedale di Mirandola".

La polemica sulle risorse è rilanciata anche da Marian Lugli, capogruppo di Fratelli d’Italia a Mirandola: "Il Pd – sostiene Lugli – ha ormai definitivamente smantellato, pezzo a pezzo la sanità di prossimità nella nostra provincia e il voto emerso dalla CTSS sulla riorganizzazione dell’emergenza-urgenza conferma il profondo disappunto dei comuni montani, della bassa e dei comuni di confine".

Alberto Greco