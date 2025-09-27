Sanità, il caso 118 finisce a Roma. Il ministro Schillaci: "Vigileremo"

Il ministro della Salute Orazio Schillaci è intervenuto sul servizio di emergenza 118 nell’alto Frignano durante il question time del Senato rispondendo all’interrogazione della senatrice della Lega Elena Murelli. Il ministro ha assicurato che si procederà a "valutare l’efficacia e l’efficienza del modello organizzativo che è in corso di implementazione e verificheremo con il Ministero quanto è tutto attivo, anche con un sistema di monitoraggio pubblico sugli interventi di emergenza-urgenza nell’Alto Frignano, nelle attività resa nel Cau e nell’ambulatorio di Fanano".

Soddisfatto Stefano Marchetti, responsabile Lega montagna modenese: "E’ un ottimo risultato l’assicurazione che il Ministero verificherà, monitorerà e vigilerà sulla nostra situazione".

La senatrice Elena Murelli aveva spiegato che: "dopo la soppressione del medico d’emergenza urgenza c’è un unico presidio a Pavullo che copre 700 chilometri quadrati in zone difficili da raggiungere, con tempi che si allungano e, lo sappiamo, nei casi gravi quei minuti costano la vita alle persone e purtroppo è successo così ad una turista deceduta a Fanano. Chiedo quindi al Ministro verifiche sul rispetto degli standard del Dm 70/2015, in particolare sull’assenza di medico sui mezzi di soccorso per cui non si può parlare di emergenza avanzata".

Il ministro della Salute Schillaci ha risposto ricordando che è Dm 70/2025 definisce il fabbisogno dei mezzi avanzati e che il competente assessorato regionale Salute ha riferito che "dal 1° luglio il servizio di emergenza-urgenza è un intervento esclusivo dell’emergenza territoriale che utilizza in modo sinergico e collaborativo le risorse del territorio e che la riorganizzazione in atto mira a garantire sull’area una copertura continuativa h24 attraverso un sistema integrato che ha il suo fulcro sul pronto soccorso all’ospedale di Pavullo e nei percorsi di centralizzazione dei casi più gravi presso gli ospedali di riferimento della rete. L’assistenza primaria è garantita dai medici di medicina generale - ha aggiunto- e la risposta all’urgenza è presente a grazie ai professionisti del Cau".

