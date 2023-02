Sanità, il Comune di Mirandola: "Il Pronto soccorso non si tocca Mobilitazione se sarà ridotto"

Mirandola alza la voce contro la gestione della sanità provinciale e chiama alla mobilitazione in difesa non solo del Punto Nascita, ma per i timori che si nutrono circa un’annunciata riorganizzazione dei Pronto soccorso della rete ospedaliera modenese, che potrebbe comportare ulteriori sacrifici e penalizzazioni sul piano dei servizi resi dall’ospedale Santa Maria Bianca. "Nel corso dell’ultima riunione della Conferenza Territoriale Sociale e Sanitaria, il presidente della CTSS Gian Carlo Muzzarelli, dopo che era stato discusso del ’Quadro generale percorsi nascita in provincia di Modena’ – riferiscono dal Comune –, cambiando argomento, ha successivamente preannunciato il prossimo tema ’caldo’ definendolo egli stesso ’una bomba’: la riorganizzazione dei Pronto soccorso. Di fronte a questa espressione, ben consapevoli delle difficoltà in cui versa il Pronto soccorso di Mirandola, in cui da mesi si ricorre a medici di cooperative reclutati con un appalto – afferma l’assessora alle Politiche sociali, salute e mobilità di Mirandola Antonella Canossa – abbiamo ragione di ritenere che il prossimo taglio che si abbatterà sul Santa Maria Bianca possa essere questo. Se il Punto nascita poteva essere un riferimento per circa 600 partorienti, il Pronto soccorso di Mirandola però è un riferimento per 86.000 abitanti, e non è accettabile che si possano fare riduzioni o chiusure su questo: dovremo essere compatti e mobilitarci contro questo scenario". Intanto si apre un altro fronte polemico. "Sospesa la Pronta Disponibilità del Servizio di Anestesia e Rianimazione. Rimane solo la guardia anestesiologica. L’Ausl strappa un altro tassello fondamentale all’ospedale" denunciano Platis e Neri (FI). Pronta la replica dell’Ausl: "Non vi è alcuna diminuzione dell’assistenza ai pazienti che accedono all’ospedale: l’anestesista presente in struttura rimane, come in precedenza, h24 e 77".

Quello che verrà meno – spiega l’Ausl –, vista la sospensione dei parti, è "la pronta disponibilità di una figura anestesiologica in reperibilità dal proprio domicilio, funzione legata alle urgenze ostetriche".

a.g.