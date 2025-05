Sanità, il piatto piange: "Inflazione non compensata"

"La Regione provvede alla "copertura integrale della perdita d’esercizio 2024: sono 194 milioni di euro, di cui 19,8 per Ausl Modena e 15,1 per il Policlinico". A riferirlo è il presidente della commissione sanità Gian Carlo Muzzarelli ribadendo quanto annunciato dal presidente Michele de Pascale e rispondendo agli attacchi dei consiglieri regionali di Fratelli d’Italia Ferdinando Pulitanò e Annalisa Arletti, che rimarcavano il disavanzo dell’Azienda sanitaria modenese nel bilancio 2024 di 19,8 milioni di euro, "una cifra che si inserisce in un quadro regionale drammatico, dove le perdite complessive delle Ausl emiliano-romagnole superano i 194 milioni. Un’emorragia economica inaccettabile, frutto di una gestione sanitaria approssimativa, senza visione e senza controllo, mentre il governo Meloni investe risorse mai viste nel sistema sanitario nazionale, con un Fondo sanitario che nel 2025 toccherà quota 136,5 miliardi di euro e una spesa pro-capite di 2.317 euro". Una ricostruzione contestata da Muzzarelli: "Le crescenti domande di servizi sanitari, le mutazioni sociali (negli ultimi vent’anni in Italia sono aumentati di 2 milioni e mezzo gli over 65, anche per una positiva maggiore longevità), il dopo pandemia, sono tutti fattori che che ci impongono di fare sempre meglio, sostenendo e valorizzando il sistema sanitario regionale". Alcuni numeri: "La spesa farmaceutica ospedaliera è aumentata in un anno del 9,24% (116 milioni di euro in più) specialmente per nuovi farmaci per cura malattie rare, onco-ematologiche e terapie avanzate che sono giustamente a carico del servizio sanitario nazionale (o vogliamo fare curare solo i benestanti? Se qualcuno a Roma è di questa idea lo dica chiaramente)". La spesa per i dispositivi medici "è aumentata in un anno del 7,62%, quella per acquisto prestazioni da privati accreditati per recuperare le liste di attesa è aumentata del 5,5% (13 milioni in più). Gas, riscaldamento, energia elettrica, seppure in calo rispetto a 2022 e 2023, sono aumentati del 35,6% rispetto al 2021". Purtroppo, sottolinea Muzzarelli, "da Roma nel tempo gli stanziamenti delle leggi di bilancio sono andati in riduzione, al netto dell’inflazione: il rapporto tra spesa sanitaria e Pil ce lo dice chiaramente. C’è uno stato di complessità e precarietà delle finanze statali, indotte dall’elevato debito pubblico e dalla bassa crescita economica del paese, nonostante lo sforzo di alcune Regioni, a partire dalla nostra. L’impegno della Regione a chiudere in pareggio è quindi una bella notizia per i cittadini modenesi ed emiliano-romagnoli che sanno di potere contare su una tenuta della qualità del sistema sanitario pubblica e su una conferma dell’universalità".