Sanità, intesa tra i distretti dell’Area Nord

Un comitato interdistrettuale per l’Area Nord, che per la prima volta ha messo attorno allo stesso tavolo tutti i rappresentanti, amministrativi e sanitari, dei due Distretti sanitari di Carpi e Mirandola, per indirizzare in modo sinergico le scelte future della sanità in questa area della provincia di Modena. Questo l’elemento di novità che era stato richiesto congiuntamente dai sindaci di Carpi, Riccardo Righi, e di Finale Emilia, Claudio Poletti (presidente dell’Unione Area Nord) due settimane fa in tema di sanità. E ciò è stato fatto: martedì a Carpi si è svolta una riunione cui hanno partecipato i quattro sindaci dei Comuni dell’Unione Terre d’Argine e i nove dell’Unione dei Comuni dell’Area nord, i rappresentanti delle due Unioni, il direttore generale dell’Ausl Modena Mattia Altini, la direttrice del Distretto di Carpi Stefania Ascari e quella di Mirandola Annamaria Ferraresi, la direttrice dell’ospedale di Carpi Giulia Ciancia insieme alle direzioni mediche del Ramazzini e del Santa Maria Bianca. L’obiettivo è di vedere i due distretti al lavoro insieme, in un’ottica di integrazione, quali ospedali complementari e interdipendenti. Il sindaco di Carpi e presidente della Commissione sanità delle Terre d’Argine, Riccardo Righi, ha definito ‘storica’ l’intesa che vede "finalmente un territorio unito nella volontà di sostenersi nei rispettivi ruoli, con l’obiettivo comune di superare le difficoltà e accompagnare una profonda innovazione del nostro sistema sanitario". Nello specifico, l’integrazione degli ospedali e delle strutture territoriali sarà garantita da un modello di collaborazione funzionale e organizzativa che riconosce a ciascuno dei due presidi ruoli complementari e interconnessi, finalizzati a rafforzare la collaborazione, l’equità, la prossimità e la sostenibilità dell’offerta sanitaria.

Il processo di integrazione sarà definito attraverso un percorso condiviso e partecipativo che coinvolgerà i professionisti dei due ospedali e dei due territori per rispondere al meglio ai bisogni di entrambe le comunità. Occorre prendere atto delle nuove esigenze dei cittadini e, allo stesso tempo, costruire risposte che tengano conto delle innovazioni nella medicina e delle nuove possibilità offerte dalla tecnologia ma anche della disponibilità di strutture e ruoli sanitari di prossimità vicino ai cittadini. Le riflessioni e le decisioni assunte dal Comitato interdistrettuale di Area nord saranno presentate al prossimo Ufficio di presidenza della Conferenza territoriale socio sanitaria in programma lunedì.

Maria Silvia Cabri