Sanità in crisi: liste d’attesa bocciate. Tre cittadini su 4 scelgono il privato

Modena, 11 ottobre 2025 – La sanità pubblica a Modena tiene ancora, ma scricchiola. E i modenesi lo sanno bene: quasi uno su due nell’ultimo anno ha dovuto rinunciare a visite o esami presso il servizio pubblico a causa di liste d’attesa troppo lunghe. È il dato più preoccupante che emerge dalla ricerca “I Modenesi e la sanità”, presentata ieri durante l’iniziativa promossa dalle Fondazioni Mario Del Monte ed Ermanno Gorrieri insieme al Centro Analisi Politiche Pubbliche dell’Unimore.

L’indagine, condotta tra maggio e giugno su un campione rappresentativo di 638 cittadini maggiorenni, fotografa una realtà a due velocità: da una parte servizi sanitari che i modenesi giudicano ancora migliori della media nazionale, dall’altra un sistema percepito in affanno, che non riesce più a rispondere nei tempi giusti ai bisogni di cura. Il voto medio all’insieme dei servizi sanitari pubblici si ferma a 6,4 su 10, più che sufficiente ma lontano dall’eccellenza che questa città ha sempre rivendicato.

E soprattutto, quasi metà degli intervistati segnala un peggioramento marcato negli ultimi tre anni. Il problema delle liste d’attesa è il vero nodo critico: l’81% di chi ha dovuto rinunciare a prestazioni sanitarie pubbliche indica proprio questo come motivo principale. E allora che cosa succede? Che tre modenesi su quattro nell’ultimo anno si sono rivolti al privato, non tanto per maggiore fiducia nelle strutture private, ma semplicemente per ottenere visite ed esami in tempi accettabili. Un cortocircuito che rischia di trasformare un diritto universale in un privilegio per chi può permetterselo.

L’indagine scava anche nel mondo delle assicurazioni sanitarie: poco meno del 40% degli intervistati ha una copertura, per due terzi proveniente dal contratto di lavoro attraverso fondi categoriali o welfare aziendale. Ma la disponibilità a stipulare polizze in futuro rimane bassa, per ragioni economiche. “Questa ricerca fa parte di un programma di lavoro sul tema della sanità che riteniamo urgente e necessario quando ci stiamo avvicinando ai 50 anni dalla istituzione del Servizio Sanitario Nazionale”, spiega il presidente della Fondazione Mario Del Monte, Roberto Guerzoni, che lancia alcuni interrogativi: sanità pubblica o sempre più privata? Diritti per tutti o disuguaglianze crescenti?

“Anche a Modena, dove il giudizio sul servizio sanitario pubblico rimane positivo nel confronto nazionale, c’è stato un peggioramento. E questo giudizio non riguarda né la qualità delle prestazioni né la professionalità degli operatori, ma sostanzialmente i tempi e i modi per l’erogazione dei servizi”.

Il presidente della Fondazione Ermanno Gorrieri, Claudio Gorrieri, sottolinea un aspetto spesso trascurato: “Non è solo un problema che i poveri non riescono ad avere le prestazioni nei tempi giusti. C’è tutta una fascia di famiglie che vivono in disagio, che subiscono tutto questo e non potendo avere altre risorse rinunciano a curarsi”. Il dato più inquietante riguarda forse il futuro: il 65% dei modenesi vorrebbe vedere confermata la natura pubblica dell’offerta sanitaria, ma solo il 13% crede che questo accadrà davvero. Al contrario, quasi due intervistati su tre prevedono una crescita dei servizi privati a pagamento. Una disillusione trasversale.

L’ospedale rimane il simbolo della sanità pubblica modenese e raccoglie ancora buone valutazioni, così come la competenza dei medici. Ma le criticità su visite specialistiche ed esami diagnostici, con voti medi sotto il 6, rischiano di minare la fiducia complessiva nel sistema.

Ieri pomeriggio i risultati sono stati condivisi in una iniziativa pubblica. “La domanda che ci dobbiamo porre come amministratori – fa presente il sindaco Massimo Mezzetti – è quanto il governo farà peggiorare questi numeri con il sottofinanziamento del servizio sanitario nazionale. Vorrei rimarcare che da questa indagine emerge che i cittadini sono contenti delle prestazioni sanitarie, il problema risulta evidente quando si parla di liste di attesa. È questo che dobbiamo aggredire in modo efficace”.