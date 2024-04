Sanità pubblica o privata? Il focus a Palazzo Europa

La Fondazione Mario Del Monte e la Fondazione Ermanno Gorrieri, in collaborazione con il Centro di analisi delle politiche pubbliche (Capp) di Unimore, hanno deciso di approfondire la situazione del Sistema Sanitario Nazionale a 45 anni dalla sua istituzione con una ricerca sul campo che riguarda in particolare le prestazioni a pagamento nelle aziende sanitarie modenesi. I dati della ricerca saranno oggetto di un primo momento di confronto con istituzioni, forze sociali ed operatori in un workshop in programma martedì 23 aprile, dalle ore 16, presso la sala Paganelli di Palazzo Europa, via Emilia Ovest 101, Modena.

L’incontro sarà introdotto dal presidente della Fondazione Mario Del Monte Roberto Guerzoni, mentre la presentazione della ricerca sarà affidata al docente del Centro di analisi delle politiche pubbliche (Capp) di Unimore Marcello Morciano e al Valerio Ostuni. All’iniziativa interverranno Carla Rizzuti, Dirigente Regione Toscana, Lorenzo Broccoli, Direttore amministrativo AO-U Modena, Alessandro Badiali, Dirigente responsabile pianificazione Ausl Modena, Gianluca Bagnoli, Direttore amministrativo Ospedale Sassuolo. La docente Enza Caruso, dell’Università di Perugia, terrà l’intervento conclusivo. "La ricerca che presentiamo si inserisce in un progetto che le Fondazioni intendono portare avanti sul tema della sanità e in particolare sul valore del Sistema sanitario nazionale pubblico del nostro Paese a 45 anni dalla sua istituzione – spiegano i promotori – siamo in presenza di un suo progressivo indebolimento per risorse finanziarie e umane sottodimensionate e di una crescita della sanità privata con evidenti ricadute negative per la popolazione meno abbiente, determinando così crescenti diseguaglianze. Lo studio, che ha utilizzato i dati ricavati dai conti economici nazionali sui ricavi e dal sistema informatico regionale, ha come obiettivo quello di valutare i riflessi di queste tendenze sulla scala locale, in un contesto prettamente pubblico e con standard di elevata qualità. Nello specifico, si tratta di un focus sull’evoluzione temporale dei ricavi e delle prestazioni intramoenia. È evidente che l’ambito preso in esame è molto parziale e sfiora soltanto l’aspetto più consistente che è quello delle forme assicurative private o collettive. Anche da questo osservatorio, però, è possibile evidenziare un dato di preoccupazione che non può non interrogare i livelli istituzionali e politici".