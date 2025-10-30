Sanità, scontro sindacale: "Aumento di stipendio": "No, i salari restano fermi"

Scontro sindacale sul rinnovo del contratto collettivo dei lavoratori della sanità. Da una parte la Csil che plaude all’accordo, dall’altra Uil e Cgil che parlano di "realtà amara". A Modena il tema riguarda 6.500 persone. Per infermieri, oss, ostetriche, autisti soccorritori, tecnici sanitari e amministrativi arrivano 172 euro al mese di aumento medio per tutti, 420 euro al mese per chi lavora in pronto soccorso, le ostetriche hanno ottenuto l’equiparazione retributiva con gli infermieri, l’accesso alle stesse indennità e con lo stesso importo economico. "Il nuovo contratto – riflette Gennaro Ferrara, leader di Cisl Fp Emilia Centrale – introduce la sperimentazione sulle ferie a ore, il miglioramento dell’accesso alle ferie e ai riposi solidali. Vengono rafforzate le tutele a favore dei sanitari costretti a lunghe assenze per curare gravi patologie e per effettuare terapie salvavita. Si sostiene la qualità delle carriere e c’è il via libera anche ai buoni pasto per chi lavora in smart working e alla valorizzazione economica degli autisti soccorritori". Per la Cisl Fp "diritti, stipendi e potere d’acquisto 1, propaganda zero. Abbiamo lottato come leoni per i 6.500 lavoratori della sanità modenese".

Di segno opposto il giudizio di Fp Cgil e Uil Fpl: "I sindacati Cisl FP, Fials, Nursind e Nursing Up esultano. Ma dietro gli annunci trionfali si nasconde una realtà amara, fatta di salari fermi, carriere bloccate e diritti negati". Questo contratto, afferma Nicola Maria Russo segretario Uil Fpl Modena e Reggio Emilia, "non tutela il potere d’acquisto dei lavoratori. A fronte di un’inflazione che ha eroso i salari, gli aumenti reali saranno di appena 40-60 euro lordi al mese. In pratica, i lavoratori perderanno due terzi del loro potere d’acquisto per il triennio 2022-2024. Il blocco salariale, questa volta, non arriva solo dal governo, colpevole di portare avanti una politica di sistematico definanziamento della sanità pubblica, ma oggi anche da quei sindacati che hanno deciso di firmare un accordo del genere". Sul fronte delle carriere, il giudizio è altrettanto severo. "Non c’è un euro in più per le progressioni economiche e verticali, né per gli incarichi professionali – prosegue Russo – Il criterio per poter partecipare alle procedure selettive dei Dep (differenziali economici di professionalità), resta fermo a tre anni e non a due, come avevamo chiesto. Senza l’adeguamento dei fondi contrattuali, ogni possibilità di crescita resta un’illusione. Anche le indennità per i turni disagiati, ferme da vent’anni, restano immutate: chi lavora nei reparti più complessi continuerà a farlo senza alcun riconoscimento". L’unico "beneficio riguarda gli straordinari degli infermieri – spiega Giulia Casamassima, responsabile Sanità FP Cgil Modena – Per tutto il resto del personale non è previsto nulla. Il messaggio implicito è chiaro: se vuoi guadagnare di più, lavora di più. Ma questa non è valorizzazione, è sfruttamento".

Sugli aumenti tuttavia Ferrara della Cisl commenta: "Gli incrementi contrattuali non hanno mai seguito l’inflazione. L’ultimo contratto firmato da tutti, quello 2018-2021, arrivò con un’inflazione all’11% e un aumento medio del 3,48%, cioè 80 euro. Oggi le cifre sono più che raddoppiate. La verità vince sempre".