Sanità, tagli al servizio 118. Già 2700 firme di protesta

Sanità sempre in primo piano in Appennino, tra preoccupazioni (già oltre 2700 firme alla petizione per mantenere il medico del 118) e conferme (il ritorno del servizio d’assistenza medica estiva per i turisti). Dopo tre giorni dal lancio, ieri pomeriggio erano state superate le 2.700 ‘firme verificate’ alla petizione digitale (su www.change.org) che chiede "il mantenimento immediato del servizio di emergenza 118 medicalizzato nell’Alto Frignano con la costruzione di un piano credibile, condiviso con rappresentanze dei professionisti e amministratori locali, formalmente approvato. Nell’ambito della vertenza tra Snami Emilia Romagna - Modena e Azienda Usl di Modena, chiediamo con urgenza di non interrompere e anzi stabilizzare definitivamente la presenza del mezzo di soccorso avanzato con medico e infermiere 118 nell’Alto Frignano (Fanano, Pievepelago, Riolunato etc.) interrotto dal 1° luglio 2025 senza alcuna reale alternativa garantita".

Dal canto proprio l’Azienda rassicura rispetto alla distribuzione dei mezzi di soccorso avanzato grazie alla presenza di 3 mezzi avanzati con infermiere h 24 e uno h12, un’automedica in grado di intervenire su tutto il territorio e il servizio di elisoccorso: non vi è alcuna riduzione dei livelli di garanzia e sicurezza territoriale che si possono definire ben superiori ai riferimenti nazionali.

Intanto, grazie alla disponibilità dei Medici di Medicina Generale nei comuni montani modenesi è stato attivato sino al 31 agosto il Servizio estivo di assistenza medico-generica per turisti italiani e stranieri e lavoratori stagionali, assicurando interventi medici ambulatoriali e a domicilio, nei centri montani di Guiglia, Zocca, Montese, Pavullo, Polinago, Lama Mocogno, Serramazzoni, Fanano, Sestola, Montecreto, Pievepelago, Riolunato, Fiumalbo, Frassinoro, Palagano, Prignano sulla Secchia e Montefiorino.

Per accedere occorre rispettare le indicazioni di visita di ciascun ambulatorio medico, diffuse nei luoghi di villeggiatura dei vari comuni e sul sito Ausl (https://www.ausl.mo.it/strutture/guardia-medica-turistica-sedi/). La tariffa applicata è di 20 euro per la visita ambulatoriale e 35 euro per la visita domiciliare.

Per l’assistenza notturna, prefestiva e festiva il riferimento anche per i turisti è il Servizio di continuità assistenziale (guardia medica) presente nelle varie sedi sul territorio, cui si accede preferibilmente telefonando all’800 032 032 (attivo tutte le notti ore 20 - 8; sabato, domenica, prefestivi e festivi ore 8 - 20): il medico valuterà se invitare il paziente in ambulatorio o se recarsi al domicilio, oppure, in molti casi, potrà risolvere direttamente al telefono il bisogno del cittadino.

g.p.