Sanità, Ugolini plaude al presidio unico 24 ore 24

Viabilità appenninica e sanità nell’alto Frignano al centro dell’incontro sabato a Riolunato con Elena Ugolini, candidata centro-destra a presidente dell’Emilia Romagna. Organizzato dalla Lega Alto Appennino, all’incontro (moderato da Stefano Corti) hanno partecipato anche i candidati a Consigliere regionale Stefano Bargi e Maurizio Cadegiani. Il tema viabilità è stato illustrato dall’ing. Angelo Villa referente tecnico del comitato "La via maestra", con l’auspicio che con sforzi congiunti si attui l’atteso collegamento viario Pavullo-alto Frignano. Per far fronte alle preoccupazioni sanitarie in zona, Daniela Contri (già sindaco di Riolunato) ha illustrato la proposta del locale Comitato civico di istituire presso la Casa della Comunità di Pieve un presidio unico 24 ore su 24 con medico di base, medico continuità (ex Guardia medica) e servizio medico emergenza-urgenza 118, con punto di primo intervento. Proposta che necessita di deroghe contrattuali dei medici ma già con consensi in ambito sanitario e che la stessa Ugolini ha apprezzato tanto da dichiararla come ‘modello da esportare’ in altre zone montane. Ugolini ha spiegato che insisterà sul riordino delle realtà territoriali e sui servizi: "Le aree montane – ha detto – non possono vivere se non si possono raggiungere agevolmente e se non hanno servizi adeguati che mantengano le popolazioni in loco, presidio fondamentale per evitare i dissesti idrogeologici, a salvaguardia anche della pianura. Il potenziamento dei servizi aiuterà il turismo. Occorrono incentivi fiscali per chi vive e per chi deve lavorare in montagna. Prendo l’impegno di incentivare al massimo queste zone rendendole più attrattive, con fondi per turismo ambientale, valorizzandone questi territori dalle grandi peculiarità".

g.p.