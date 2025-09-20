Sanità, una commissione per la montagna

Una commissione dedicata, che consenta di analizzare le risposte assistenziali da prevedere nei territori montani, come rafforzamento della rete territoriale, telemedicina e virtual hospital ma anche un approccio attento alla prospettiva one health. Tra i punti più importanti, poi, un percorso di risposta clinica avanzata che espanda la funzione di consulenza specialistica medica, interconnessa e integrata, tra il Sistema 118 e la rete ospedaliera. C’è questo e molto altro nel ‘progetto montagna’, presentato nell’ambito del piano per l’Emergenza-urgenza approvato con 41 voti favorevoli e l’astensione dei sindaci di Fiumalbo e di Sestola e il voto contrario dei sindaci di Fanano e di Montecreto nel corso della conferenza Territoriale Sociale e Sanitaria (CTSS) della provincia di Modena. Il progetto, però, visti appunto astensioni e voti contrari non ha mancato di sollevare malumori e polemiche.

Ma cosa prevede esattamente? In ballo c’è l’istituzione di una commissione permanente dedicata a esplorare tutte le possibilità per migliorare l’assistenza sanitaria in quei territori: l’apertura al confronto riguarda tutti i portatori di interesse del territorio, i sindacati confederali e i cittadini. L’obiettivo prioritario delle aziende sanitarie modenesi – hanno sottolineato – è garantire, e comunicare, la sicurezza dell’assistenza dei cittadini dei territori della montagna. Il progetto è stato rilanciato giovedì, appunto dopo essere stato presentato il 5 settembre ai 18 sindaci della montagna : ora in corso di valutazione al fine di integrare le loro considerazioni per ‘partire’ entro la fine dell’anno. "La grande novità – afferma Massimo Brunetti (foto), direttore del distretto sanitario di Pavullo che ha curato il progetto insieme ai sindaci – è che per la prima volta sulla montagna si fa una riflessione comune tra i diversi territori; cosa che non esisteva né a livello regionale né provinciale – spiega –. Tutta la fascia appenninica dei 18 comuni – divisi nei distretti di Vignola, Sassuolo e Pavullo – vengono considerati in quanto tali e andiamo a cercare finanziamenti aggiuntivi dati sul territorio. Dove li mettiamo? Andiamo a rafforzare gli ambulatori a bassa complessità e i team di prossimità che da un lato ci consentono di aprire gli ambulatori dei medici di medicina generale dalle 8 alle 20 di sera, h12. Dall’altro andiamo a rafforzare la domiciliarità in particolare nei pazienti complessi; che spesso sono persone anziane che ci troviamo nei Pronto soccorso. Verrà poi rafforzata l’Emergenza-urgenza, che ci consentirà anche di avere collegamenti sui mezzi avanzati con gli specialisti.

Il terzo elemento è il rafforzamento della telemedicina che sviluppiamo con il virtual hospital: i pazienti, con accanto un infermiere, potranno sottoporsi in alcuni casi a visite specialistiche programmate collegandosi in modo virtuale".

Perplesso il sindaco di Fanano, Stefano Muzzarelli che ha epresso voto contrario al piano: "E’ mancato un qualche tavolo di confronto: di solito prima di fare manovre che impattano su i cittadini – afferma – si studiano correttivi e manovre che possano migliorare. Io fino a che non vedo un ’piano montagna’ che abbia un lungo orizzonte davanti e che tutela i cittadini con azioni concrete, messe nero su bianco, non firmo".

