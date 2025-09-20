La risposta che serviva

Valerio Baroncini
Modena
Sanità, una commissione per la montagna
20 set 2025
VALENTINA REGGIANI
Cronaca
Sanità, una commissione per la montagna

Pavullo, presentato il ’progetto salute’, un percorso dedicato a esplorare tutte le possibilità per migliorare l’operatività sul territorio

Una commissione dedicata, che consenta di analizzare le risposte assistenziali da prevedere nei territori montani, come rafforzamento della rete territoriale, telemedicina e virtual hospital ma anche un approccio attento alla prospettiva one health. Tra i punti più importanti, poi, un percorso di risposta clinica avanzata che espanda la funzione di consulenza specialistica medica, interconnessa e integrata, tra il Sistema 118 e la rete ospedaliera. C’è questo e molto altro nel ‘progetto montagna’, presentato nell’ambito del piano per l’Emergenza-urgenza approvato con 41 voti favorevoli e l’astensione dei sindaci di Fiumalbo e di Sestola e il voto contrario dei sindaci di Fanano e di Montecreto nel corso della conferenza Territoriale Sociale e Sanitaria (CTSS) della provincia di Modena. Il progetto, però, visti appunto astensioni e voti contrari non ha mancato di sollevare malumori e polemiche.

Ma cosa prevede esattamente? In ballo c’è l’istituzione di una commissione permanente dedicata a esplorare tutte le possibilità per migliorare l’assistenza sanitaria in quei territori: l’apertura al confronto riguarda tutti i portatori di interesse del territorio, i sindacati confederali e i cittadini. L’obiettivo prioritario delle aziende sanitarie modenesi – hanno sottolineato – è garantire, e comunicare, la sicurezza dell’assistenza dei cittadini dei territori della montagna. Il progetto è stato rilanciato giovedì, appunto dopo essere stato presentato il 5 settembre ai 18 sindaci della montagna : ora in corso di valutazione al fine di integrare le loro considerazioni per ‘partire’ entro la fine dell’anno. "La grande novità – afferma Massimo Brunetti (foto), direttore del distretto sanitario di Pavullo che ha curato il progetto insieme ai sindaci – è che per la prima volta sulla montagna si fa una riflessione comune tra i diversi territori; cosa che non esisteva né a livello regionale né provinciale – spiega –. Tutta la fascia appenninica dei 18 comuni – divisi nei distretti di Vignola, Sassuolo e Pavullo – vengono considerati in quanto tali e andiamo a cercare finanziamenti aggiuntivi dati sul territorio. Dove li mettiamo? Andiamo a rafforzare gli ambulatori a bassa complessità e i team di prossimità che da un lato ci consentono di aprire gli ambulatori dei medici di medicina generale dalle 8 alle 20 di sera, h12. Dall’altro andiamo a rafforzare la domiciliarità in particolare nei pazienti complessi; che spesso sono persone anziane che ci troviamo nei Pronto soccorso. Verrà poi rafforzata l’Emergenza-urgenza, che ci consentirà anche di avere collegamenti sui mezzi avanzati con gli specialisti.

Il terzo elemento è il rafforzamento della telemedicina che sviluppiamo con il virtual hospital: i pazienti, con accanto un infermiere, potranno sottoporsi in alcuni casi a visite specialistiche programmate collegandosi in modo virtuale".

Perplesso il sindaco di Fanano, Stefano Muzzarelli che ha epresso voto contrario al piano: "E’ mancato un qualche tavolo di confronto: di solito prima di fare manovre che impattano su i cittadini – afferma – si studiano correttivi e manovre che possano migliorare. Io fino a che non vedo un ’piano montagna’ che abbia un lungo orizzonte davanti e che tutela i cittadini con azioni concrete, messe nero su bianco, non firmo".

v.r.

