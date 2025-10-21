Sanità, Vignola perde l’automedica notturna

Ora è ufficiale: l’Ufficio di presidenza della Conferenza territoriale sociale e sanitaria (Ctss) della provincia di Modena, riunitosi ieri, ha approvato la "ratifica del documento di riforma della rete dell’Emergenza-Urgenza del Distretto di Vignola". Ne consegue che, come confermato dallo stesso ufficio di presidenza del Ctss, l’automedica nelle ore notturne (20 – 8) partirà da Pozza di Maranello e non più da Vignola, ma contestualmente al Pronto Soccorso sarà incrementato l’organico medico "in modo da garantire – recita la nota - un doppio turno medico notturno".

Non solo. Sempre il medesimo documento assicura: "Verrà inoltre consolidato l’accordo operativo con l’Ausl di Bologna per l’utilizzo dei mezzi nelle aree di confine, come appunto quella tra Bazzano e il Vignolese. Entro il primo semestre del 2026 verrà anche attivato l’ambulatorio per le urgenze a bassa complessità, pensato per dare risposte ai bisogni clinici minori, riducendo la pressione sul Pronto soccorso e aumentando la capacità di presa in carico tempestiva dei pazienti con il coinvolgimento e la sinergia dei medici di medicina generale.

Tante altre le novità contenute nel documento, che delinea anche il percorso che l’ospedale dovrà fare rispetto all’identificazione e consolidamento di una vocazione chirurgica, integrata e complementare agli altri nodi della rete, in particolare di area sud. Sarà dunque previsto in questa logica lo sviluppo delle principali specialità operatorie (Chirurgia generale, Ortopedia, Otorinolaringoiatria, Oculistica, Urologia e Ginecologia) e dell’Ortopedia. Tale percorso porterà poi al completamento della presenza dell’anestesista h 24 (ora non attivo di notte) in coerenza con l’utilizzo più esteso delle sale operatorie. Già previsti anche 930mila euro di investimenti sulla struttura.

Previsto, infine, anche un percorso partecipato con la comunità che accompagni la realizzazione della nuova Casa della comunità e dell’Osco (ospedale di comunità) di Vignola (cantieri in corso nella zona della tangenziale vignolese), che avranno valenza distrettuale".

Da parte del comitato civico contro lo spostamento dell’automedica a Vignola, Mauro Smeraldi rileva: "Come comitato continueremo la nostra attività, almeno fino alle prossime riunioni del Ctss. In una settimana abbiamo già raccolto oltre 1.000 firme e andremo avanti. Chiediamo inoltre ai sindaci di opporsi a una riduzione dei servizi territoriali".

Marco Pederzoli