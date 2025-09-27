Sanitari aggrediti, assistenza legale nel contratto: "E intesa vicina sulle bodycam per il 118"

"Ci sono solo due modi per essere fino in fondo solidali con i sanitari che vengono pestati: la certezza che chi alza la mani pagherà velocemente e senza sconti per ciò che ha fatto. E poi l’applicazione di misure che facciano sentire davvero protetto il personale". Così Gennaro Ferrara, leader di Cisl Fp Emilia Centrale, commenta l’ennesima storia di violenza, stavolta subita da un medico e un infermiere in servizio al Pronto soccorso di Vignola. E annuncia che ora le cose possono (finalmente) cambiare: "Entro la metà di ottobre, scatterà il nuovo contratto collettivo, fortemente voluto da Cisl Fp. Nelle norme c’è una novità rivoluzionaria, che è nata qui a Modena, grazie al nostro sindacato: l’azienda ora sarà tenuta a garantire l’assistenza legale ai suoi dipendenti vittime di violenza. I sanitari pestati non dovranno più rinunciare ad una tutela legale come invece è troppo spesso successo".

L’altra novità riguarda il fatto che il nuovo contratto prevede la facoltà aziendale di costituirsi parte civile nei processi contro i picchiatori. "Presseremo Ausl e Aou affinché non esitino ad utilizzare anche questo strumento processuale, destinando i risarcimenti ad un fondo per le vittime delle aggressioni" assicura il sindacalista. Resta molto lavoro da fare per quel che riguarda la difesa. Cisl Fp continua a chiedere di dotare tutto il personale medico e sanitario che opera nei servizi ad alto rischio di braccialetti geolocalizzati per la chiamata tempestiva dei soccorsi. Intanto, intesa vicina per l’introduzione delle bodycam a favore del personale del 118 che opera nell’emergenza urgenza. "Vogliamo arrivare a un ottimo accordo sulla base del documento che ora è sul tavolo".