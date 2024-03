Sanmichelese superata di misura a Castellarano

CASTELLARANO

1

SANMICHELESE

0

CASTELLARANO: Lanzotti, Longu, Ficarelli, Valmori, Paglia, Solla, Galli A., Cavazzoli, Sula (84’ Galli R.), Bovi (31’ Pierini, 90’ Barone), Bertolani (74’ Tardini). A disp.: Paganelli, Giglioli, Zagari, Scappini All.: Bardelli

SAMMICHELESE: Schiuma, Grillenzoni (74’ Fugallo), Merli, Baisi, Costa, Ferrari, Alicchi, Lartey (65’ Frimpong), Peddis, Manzini, Capasso. A disp.: Bertagnoli, Casini, Rinieri, Spezzani, Rispoli, Bylyshi, Borelli. All.: Azzurro

Arbitro: Piccolo di Reggio

Rete: 50’ Sula

Note: ammoniti Solla e Valmori

Secondo ko nelle ultime 4 gare per la Sanmichelese, sconfitta a Castellarano e agganciata dalla Cdr al 4° posto. Nei primi 45’ occasioni per Ferrari (ottimo Lanzotti) e Sula (destro out). Poi al 50’ lo stesso Sula la sblocca con una conclusione ancora di destro imparabile sul secondo palo per Schiuma. Poco efficace la reazione dei sassolesi che non sono mai stati davvero pericolosi dalle parti di Lanzotti.