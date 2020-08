Nel giugno scorso l’Ausl ha dato al Comune di San Cesario indicazioni molto precise: le lastre di amianto su un vecchio capannone agricolo in disuso in via Molza, zona Sant’Anna, devono essere rimosse perché le fibre potrebbero disperdersi. Questa la conclusione a cui sono giunti i tecnici dell’Azienda sanitaria, contenute in una lettera inviata all’amministrazione il 9 giugno, dopo la segnalazione di Ona, l’Osservatorio nazionale amianto che ha sede a Carpi ma è presente anche...

Nel giugno scorso l’Ausl ha dato al Comune di San Cesario indicazioni molto precise: le lastre di amianto su un vecchio capannone agricolo in disuso in via Molza, zona Sant’Anna, devono essere rimosse perché le fibre potrebbero disperdersi. Questa la conclusione a cui sono giunti i tecnici dell’Azienda sanitaria, contenute in una lettera inviata all’amministrazione il 9 giugno, dopo la segnalazione di Ona, l’Osservatorio nazionale amianto che ha sede a Carpi ma è presente anche nella zona di San Cesario rappresentato dal consigliere comunale di opposizione Mirco Zanoli.

Il Comune ha subito contattato i proprietari, una società modenese, a cui spetta la rimozione dell’amianto in sicurezza ma a distanza di sessanta giorni la lamiera di eternit è ancora lì e Zanoli torna alla carica.

"Abbiamo atteso fino alla scadenza dei termini imposti, ma ora dobbiamo sollecitare che vengano fatti immediatamente i lavori richiesti da Ausl per prevenire ulteriori dispersioni di fibre dai manufatti tuttora appoggiati in equilibrio precario sulle coperture" spiega Zanoli che ha raccolto immagini aeree in cui si vedono le parti di lamiera staccate probabilmente dal vento dei giorni scorsi.

Il problema è ben noto anche ai proprietari che lo scorso anno fecero fare una approfondita valutazione sulla copertura del vecchio fabbricato agricolo: nella loro relazione i tecnici incaricati dalla proprietà parlano di qualità scadente della copertura che però non presentava sfaldamenti e rotture e quindi, secondo le norme, andrebbe rimossa entro tre anni, quindi nel 2022.

Una relazione che l’Ausl ha giudicato completa e in linea con le indicazioni regionali ma nel maggio scorso Ona ha inviato all’Azienda sanitaria nuove immagini aeree del tetto in cui emerge che alcune lastre della copertura sono in condizioni più critiche.

L’Ausl ha rilevato che effettivamente ci sono lastre e frammenti staccati, a causa di vento e pioggia, e quindi la richiesta all’amministrazione di emanare un provvedimento nei confronti della proprietà affinchè rimuova le parti pericolose prima dei tre anni.

"L’11 giugno il nostro ufficio ambiente ha subito scritto alla società proprietaria dello stabile – spiega il sindaco Francesco Zuffi – avrebbero dovuto realizzare una perizia che non è ancora stata fatta. Li stiamo ricontattando per capire a che punto sono, se la relazione non arriverà in tempi congrui procederemo con un’ordinanza sindacale".

Silvia Saracino