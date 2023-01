Sant’Agostino, i segni dell’incuria sulla lapide dedicata al Muratori

Un’ampia lapide con decorazione latina ormai quasi abrasa e presto invisibile, inserita dentro una cornice in stoffa, gesso e stucco che perde pezzi. E, a non aiutare, la costruzione di un’inutile e incongrua ’bussola’ lignea praticamente addossata al manufatto del secondo ‘700. Si presenta così, agli occhi di chi accede alla chiesa di Sant’Agostino dall’entrata della via laterale omonima, la storica e importante targa che ricorda la passata presenza in questo edificio di uno dei modenesi più illustri del passato culturale, l’abate, storico, bibliotecario ducale e diplomatico Ludovico Antonio Muratori, nato a Vignola nel 1672 e morto a Modena nel 1750. L’autore doveva essere sepolto nella ’sua’ chiesa di Santa Maria della Pomposa dove visse per decenni, ma la soppressione della parrocchia nel 1774 fece sì che le sue ossa furono trasportate proprio in Sant’Agostino nell’autunno 1774. Da lì nasce la targa di quella che per alcuni anni fu la ’casa’ dello storico il cui corpo, come attestano due fotografie storiche conservate alla Poletti, tornò poi alla Pomposa esattamente un secolo fa. Muratori appunto è illustrissimo, da molti considerato il padre della storiografia moderna per una serie di libri che spaziano in molti campi del sapere umano settecentesco. Oggi è ricordato per l’abitazione dove visse sul retro della chiesa della Pomposa, a poche decine di metri da Sant’Agostino: qui c’è un museo a lui dedicato, l’Aedes Muratoriana e la sede della Deputazione di storia patria che la gestisce. Ma, appunto, l’insigne studioso modenese è ricordato anche in Sant’Agostino. Attraverso la lapide antica che descrivevamo, la cui attuale terribile condizione è stata segnatala al Carlino da alcuni ricercatori modenesi preoccupati per un bene importante per la storia cittadina. Una lapide e una decorazione bellissime che, come dicevamo, sono in stato di penosa trascuratezza. Occorre dunque intervenire anche perché la chiesa, di proprietà comunale e gestita per la liturgia dalla parrocchia, è una delle principali della città. Qui, infatti, nel corso del ‘600 si eseguirono i funerali dei vertici di Casa d’Este, come ad esempio quelli di Alfonso IV, dopo un restauro barocco bellissimo avvenuto nel 1663 per mano di Gian Giacomo Monti su incarico della duchessa Laura Martinozzi. L’edificio peraltro è naturalmente vincolato dalla Soprintendenza e da poco ha riaperto dopo un lungo restauro che ha posto rimedio ai danni del sisma di dieci anni fa. Lavori che, evidentemente, non hanno interessato il lato della lapide muratoriana cui è addossata pure la bussola lignea. Una costruzione, questa, peraltro inutile visto che questa facciata un tempo usata dal duca d’Este per accedere a Sant’Agostino presenta già una doppia muratura che protegge l’ingresso. Proprio lo spazio profondo un metro dove la targa di Muratori è posizionata.

Stefano Luppi