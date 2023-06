Sant’Agostino, ok alla variante Il complesso sarà più accessibile

Il consiglio comunale di Modena ha dato il via libera alla variante al Programma di riqualificazione urbana (Pru) del complesso monumentale dell’ex ospedale Sant’Agostino, che recepisce alcune novità del progetto introdotte con il parere favorevole della Soprintendenza. In particolare, si migliora l’accessibilità del complesso edilizio e vengono mantenute alcune aree che nel Pru approvato nel 2018 erano previste in demolizione. Inoltre, si introducono alcune modifiche alle coperture degli ambienti dell’edificio, come quelle del Gran Cortile e dell’ex chiesa di S. Pietro, funzionali allo svolgimento delle attività culturali previste nel futuro polo culturale, che comprende anche il Palazzo dei Musei, l’ex Ospedale Estense e largo Sant’Agostino. Nel 2018, il Consiglio comunale di Modena aveva approvato i contenuti dell’Accordo di programma (sottoscritto da ministero dei Beni e delle attività culturali, Provincia di Modena, Comune di Modena e Fondazione di Modena) che definiva proprio gli aspetti urbanistici del progetto, con la Variante al Piano strutturale comunale (Psc) e al Regolamento urbanistico edilizio (Rue) del complesso dell’ex ospedale, nonché, appunto, il Programma di riqualificazione urbana (Pru) in variante al Piano operativo comunale (Poc). "Con queste modifiche, marginali rispetto al contesto complessivo, si chiude il progetto – ha specificato l’assessora all’Urbanistica Anna Maria Vandelli – che mantiene l’impianto originario assunto nella precedente consiliatura e che, appunto, con quest’ultimo passaggio, trova compiuta definizione. Il cantiere è stato avviato, e questo vuol dire aver sbloccato definitivamente una parte di rigenerazione di uno dei luoghi più importanti del centro storico di Modena". La variante al Pru risponde a precise esigenze progettuali, recependo alcune indicazioni tecniche fornite anche in sede di Comitato di vigilanza e concordate con la Soprintendenza. I principali elementi introdotti dalla variante riguardano il miglioramento dell’accessibilità al complesso, attraverso la previsione di nuovi ascensori e uno spazio distributivo per i Musei universitari. Altri interventi di rilievo riguardano il mantenimento di alcuni corpi di fabbrica previsti in demolizione e la copertura di alcuni spazi: quella del Gran Cortile che da fissa diventa mobile e quella dell’edificio dell’ex chiesa di S. Pietro, destinato a diventare spazio aperto e fruibile. La variante, infine, prevede anche un nuovo assetto dell’apertura del complesso su via Ramazzini e la riduzione del volume interrato della centrale termica nel cortile del Camino.