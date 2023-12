Sant’Agostino pedonale : "Doniamo alla comunità uno spazio culturale di grande valore simbolico"

"L’area di Largo Porta Sant’Agostino sarà riqualificata e pedonalizzata". Durante la conferenza stampa di ieri mattina per presentare lo spettacolo di capodanno di Robert Henke che si terrà nel piazzale compreso tra il Palazzo dei Musei e l’ex-ospedale Sant’Agostino, il sindaco di Modena Gian Carlo Muzzarelli ha sorpreso i giornalisti annunciando importanti cambiamenti per la storica piazza modenese e, di conseguenza, per tutta la viabilità del centro cittadino. Come chiarisce il comunicato stampa del Comune di Modena, infatti, la performance audiovisiva di domani mostrerà la vocazione di piazzale Sant’Agostino come "spazio a uso pubblico atto a ospitare eventi culturali". Ancora, si legge che "la scelta di riportare l’evento del 31 dicembre nel piazzale va letta alla luce degli importanti interventi di rigenerazione urbana che si stanno realizzando nell’area destinata a diventare un unico polo culturale, il principale della città".

Attualmente, Largo Porta Sant’Agostino ospita un parcheggio con un’ottantina di posti auto a pagamento che si trova appena fuori dall’area Ztl e, dunque, è accessibile a tutti. La decisione di pedonalizzare la piazza, che farà certamente discutere, sarà ragionata in maniera più sistematica dall’amministrazione e dai suoi interlocutori già nei primi mesi dell’anno nuovo.

"Non vogliamo togliere i parcheggi per il gusto di farlo – precisa Muzzarelli – né per creare disagio alla collettività: quella che mettiamo in atto è, invece, un’operazione per rendere più attrattiva la città di Modena. Piazzale Sant’Agostino costituisce il naturale collegamento tra il Palazzo dei Musei, sede di Gallerie Estensi, Museo Civico e Archivio Storico, e l’ex ospedale con Ago e i nuovi spazi espositivi. Negli ultimi anni sono stati stanziati molti investimenti per rendere quest’area un polo culturale di grande prestigio: la pedonalizzazione non è altro che l’ultimo tassello di questo percorso di valorizzazione".

Sollecitato dalle domande della stampa, Muzzarelli ha ribadito l’importanza degli sforzi che l’amministrazione ha messo in campo per promuovere arte e cultura. "In passato – prosegue il sindaco – abbiamo pianificato e intrapreso una serie di iniziative finalizzate a raddoppiare gli spazi della città destinati alla cultura. Sono stati effettuati interventi all’ex ospedale Sant’Agostino, all’Archivio Storico e alle Gallerie Estensi e, attualmente abbiamo raggiunto circa 40.000 mq di spazi destinati ad arte e sapere: ripensare la viabilità è indispensabile per rendere quest’area un centro nevralgico della città e connettere due luoghi di importanza fondamentale come il Palazzo dei Musei e la fondazione Ago". Il percorso di riqualificazione è condiviso da Comune di Modena, Ago e Fondazione di Modena e coinvolge tutti gli altri soggetti che gravitano nell’area, a partire dalle Gallerie Estensi. "Pedonalizzare – conclude Muzzarelli – è l’ultimo passo per coronare il cammino svolto finora e donare alla comunità uno spazio di grande valore".