"Sant’Agostino quartiere degradato"

"Spaccio e degrado nel quartiere sant’Agostino: la situazione è intollerabile". La denuncia è del presidente provinciale di Fratelli d’Italia Ferdinando Pulitanò: "A Modena insicurezza e degrado urbano continuano ad aumentare a causa di una Amministrazione che non perde occasione per incrementare le aree di abbandono e di criminalità". La zona di Sant’Agostino, angolo viale Vittorio Veneto "è divenuta da tempo l’ennesima piazza di spaccio modenese: sono all’ordine del giorno le segnalazioni di malfunzionamento dell’illuminazione pubblica con la creazione di vere e proprie aree di buio che agevolano gli spacciatori del territorio incrementando i disagi per passanti e residenti".

I residenti hanno documentato con foto e video "ciò che succede purtroppo quotidianamente: persone in evidente stato confusionale, sporcizia, presenza di urina ed escrementi sul suolo pubblico sono solo alcune delle tristi scene che i modenesi riscontrano in quella zona".