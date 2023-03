Sant’Agostino, visita al cantiere con i tecnici

A circa un anno dall’inizio effettivo dei lavori Ago Modena Fabbriche Culturali apre le porte per mostrare dall’interno la sua trasformazione. L’ex Ospedale Sant’Agostino – che nacque come Grande Spedale degli Infermi nella seconda metà del ‘700 – ora come Ago si appresta a diventare uno dei più grandi poli culturali in Italia; i suoi 22mila metri quadrati accoglieranno uno spazio di dialogo tra sapere scientifico e sapere umanistico. Sabato 11 marzo il pubblico potrà toccare con mano la metamorfosi in atto, portata avanti con un rilevante investimento finanziario e un inedito approccio al restauro dei beni culturali: alle 10 e alle 11.30 è in programma una visita guidata gratuita – su prenotazione tramite la piattaforma Eventbrite – con i tecnici responsabili dei lavori. La visita mostrerà le aree che sono già oggetto di intervento: il percorso toccherà la centrale tecnologica interrata, la parte demaniale, sul fronte di viale Berengario, e attraverserà il cortile su cui affaccia il portico del Teatro anatomico.

La consegna dei lavori del primo appalto è avvenuta alla fine del 2021 e nei mesi successivi il cantiere è entrato nel vivo della sua attività.