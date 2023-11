Sant’Anna ha ricordato l’alpino Marchetti

S.Annapelago ha potuto ieri finalmente rendere il giusto onore all’alpino Ferdinando Marchetti, che dopo 80 anni è stato ufficialmente riconosciuto come ‘Caduto in guerra’ e non più come ‘disperso’ durante la campagna di Russia nella II Guerra mondiale. Il tutto grazie ad annose ed assidue ricerche del nipote Stefano Marchetti. "Oggi – ha detto il nipote, dopo la solenne cerimonia – è finalmente il giorno del ricordo come merita Ferdinando. Un giorno che evoca ricordi strazianti e dolorosi, ma speriamo serva da monito e memoria per le nuove generazioni".