"Sant’Anna, la seggiovia ripartirà in estate"

In corso un nuovo appalto per la gestione della seggiovia Poggio Scorzatello di S.Annapelago, che però riaprirà dall’estate 2023. E’ stato detto nell’affollato pubblico incontro venerdì sera a S.Annapelago, seguitissimo anche via streaming, sul futuro della locale stazione sciistica. Il sindaco Corrado Ferroni ha dapprima illustrato i vari passaggi del riposizionamento del nuovo impianto dopo la fine di vita tecnica del precedente. "E’ stata una situazione complicata - ha detto Ferroni- che ha coinvolto diversi enti e che ha comportato ritardi sulle previsioni ma assicuro che l’amministrazione ha dato il massimo impegno per giungere a buon fine. L’incarico progettuale risale al 2018, il contributo regionale (1.886mila euro) fu concesso nel 2019, il progetto definitivo ebbe ritardi nell’approvazione dell’Ustif causa pandemia poi, dopo un primo appalto deserto, i lavori furono aggiudicati a settembre 2019. Terminati i lavori, il nulla osta definitivo all’apertura è del 24 novembre 2022. Prima dell’appalto gestionale abbiamo però dovuto risolvere varie problematiche del rifugioristoro all’arrivo seggiovia, parte essenziale della stazione. Lo scorso autunno uscì la manifestazione d’interesse per l’appalto, con la partecipazione di due ditte, ma la successiva procedura negoziata è andata deserta. Ora è stato riproposto l’interesse con scadenza 31 gennaio 2023".

Il sindaco e il direttore d’esercizio Burgoni poi hanno valutato l’apertura: "Tra appalto definitivo e obblighi di legge per il nuovo gestore, occorreranno almeno altri due mesi. Quindi si cercherà d’essere pronti per l’estate, puntando sull’utilizzo annuale per escursionismo e mountain bike". Il sindaco ha poi illustrato i lavori eseguiti nella stazione dal 2009 ad oggi, per quasi 4 milioni di euro, che oltre alla seggiovia hanno interessato un nuovo tapis roulant, la cabina elettrica, interramento linee, rifugio ecc. "Ora guardiamo al futuro - ha concluso Ferroni- ed auspichiamo la massima collaborazione della comunità e degli esercizi locali". Il dibattito poi è proseguito con interventi critici di consiglieri comunali di diversa appartenenza e valutazioni di esponenti ed imprenditori locali, vertendo soprattutto sulla diminuita capienza della nuova seggiovia (causa normativa sul numero di squadre di soccorso) e sul futuro dell’altra seggiovia ‘I Ghiacci’ chiusa a monte per la quale il vice sindaco Micheli ha auspicato che la prossima amministrazione comunale (dal 2024) posso attuarne il riavvio. Tra gli interventi, apprezzato quello di Lorenzo Santi (tra i gestori della stazione di Febbio) che auspica "una forte partenza di S.Anna per l’estate in vista della prossima stagione invernale di rilancio, con la necessaria coesione delle realtà locali".

g.p.