Sant’Antonio coi canarini. Ecco i divieti di sosta

Oggi la tradizionale fiera di Sant’Antonio anima il centro storico di Modena con la novità di una diversa organizzazione degli spazi per le centinaia di ambulanti e di un’area più amplia che, dal cuore della manifestazione in piazza Grande e in via Emilia, arriva a occupare anche piazza XX Settembre, via Farini e piazza Roma, sulla base di una nuova planimetria che nei mesi scorsi è stata approvata all’unanimità dal consiglio comunale. Proprio in piazza XX Settembre, inoltre, possono darsi appuntamento i tifosi del Modena calcio: nell’area assegnata alla società, infatti, vengono esposti i trofei conquistati lo scorso campionato (la coppa per la promozione in serie B e la Super Coppa conquistata a Bolzano) e dalle 8 alle 20 sono disponibili per la vendita tutti i prodotti ufficiali: maglie, felpe, t-shirt e gadget di ogni genere. Durante il pomeriggio, inoltre, intorno alle 17, al termine dell’allenamento, allo stand sarà presente anche un giocatore della prima squadra dei canarini.

In occasione della fiera, è sospesa la circolazione stradale in via Emilia centro, in piazzale Sant’Agostino, in corso Canalgrande, in corso Canalchiaro e in corso Duomo, con variazioni dei percorsi del trasporto pubblico locale. Per tutta la giornata è in vigore il divieto di sosta con rimozione in tutte le strade del centro storico dove si svolge la manifestazione e sono previsti anche diversi provvedimenti sulla viabilità, con divieti di transito, direzioni obbligatorie e abrogazione di sensi unici oppure l’indicazione di sensi unici alternati. In applicazione dei provvedimenti del piano sicurezza, inoltre, è prevista la collocazione di barriere, transenne e ’panettoni’, per evitare l’accesso di veicoli, salvo i mezzi di soccorso, in diverse intersezioni nell’area di piazza XX Settembre, in quella di piazza Roma, tra corso Canalchiaro e via delle Rimembranze, tra via Emilia e largo Sant’Agostino, tra via Emilia e largo Garibaldi, in corso Canalgrande vicino a via Mascherella e alla chiesa di San Vincenzo.