Sant’Antonio da Padova, celebrazioni musicali nella chiesa di San Nicolò

Nell’ambito delle celebrazioni per Sant’Antonio da Padova, la parrocchia di San Nicolò in collaborazione con la Cappella Musicale San Francesco da Paola di Reggio Emilia, organizzano un evento straordinario che riporterà alla luce un tesoro musicale rimasto per secoli nel silenzio: il concerto ‘Laudato sie - Musiche dai manoscritti del fondo di San Nicolò e di altri conventi francescani emiliani’. L’appuntamento è domenica, alle 18.30, nel Tempio Monumentale di San Nicolò. Il concerto è sostenuto da Rotary e da donazioni.