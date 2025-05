Santo Patrono tra cibo, cultura e spiritualità

‘Festa del Patrono di Carpi nell’anno santo 2025 - Pellegrini di speranza’: è questo il titolo scelto per l’edizione di quest’anno della Festa del Patrono della Città e della Diocesi di Carpi. Ieri mattina, a Palazzo Vescovile è stato presentato il calendario che prevede molte e trasversali iniziative e attività, spalmate sull’intero mese di maggio. "Grazie alle idee e alla disponibilità di tante persone impegnate nelle più diverse associazioni, cattoliche e civili – ha affermato Marina Colli, referente del Tavolo culturale per il Patrono - gli eventi coinvolgeranno vecchi e nuovi cittadini a partire dai più piccoli. Questa festa toccherà le dimensioni più significative di ciascuno di noi cercando di far crescere la qualità delle relazioni, il sentirci comunità e il senso di cittadinanza. Attraverso la musica, il gioco, l’arte, la cultura e i momenti spirituali, non mancheranno le occasioni per stare insieme e riflettere su come vogliamo costruire la nostra città e il mondo del futuro. Perché sia vera festa non possono mancare le proposte gastronomiche, come il ‘Pranzo del Patrono’ e gli ‘Artigiani del Gusto alla Corte dei Pio’ (promosso dall’associazione Butcher for Children), segno di condivisione e amicizia. Il culmine sarà il 20 maggio con la processione e la celebrazione in onore del Santo Patrono, al termine della quale sarà comunicato l’assegnatario del premio Mamma Nina ad associazioni con progetti che si prendono cura delle persone più fragili".

Una festa che, già nel 2023, comprende anche Mirandola e San Possidonio che celebrano (il 16 maggio) il medesimo Patrono, San Possidonio Vescovo. "Grazie alla collaborazione con la Diocesi e le tante associazioni – ha proseguito il sindaco Riccardo Righi - abbiamo costruito un programma ricco di appuntamenti che uniscono cultura e spiritualità a iniziative conviviali, di divertimento e anche di solidarietà, valorizzando i luoghi simbolo della nostra città e dando spazio a tutte le generazioni". "Quest’anno – ha aggiunto il vicario generale monsignor Gildo Manicardi - si è rinnovato e ampliato l’impegno del Comune che, con la nuova amministrazione ha realizzato un ricco calendario di proposte capaci di unire ulteriormente le varie sfaccettature di questa festa. L’auspicio è quello di contribuire alla Speranza, come comunità che si raduna senza alcuna divisione, anche coinvolgendo i nuovi cittadini che, pur se non necessariamente cristiani, partecipano ai valori che, da secoli, ha tra di noi distribuito il nostro San Bernardino Da Siena".